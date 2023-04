HSV: Sonny Kittel meldet sich mit erstem Tor endgültig zurück und wird gefeiert!

HSV-Stratege Sonny Kittel (30, r.) konnte mit seinen Teamkollegen beim 6:1 gegen Hannover 96 seinen ersten Saisontreffer bejubeln. © imago/Susanne Hübner

Zwar war der Edeltechniker in der ersten halben Stunde, in der die Rothosen generell nicht wirklich gut in der Partie waren, kaum zu sehen, dann stand der 30-Jährige aber goldrichtig.

In der 34. Minute eroberte Ludovit Reis (22) auf der rechten Seite den Ball, nahm den Kopf hoch, erblickte seinen Teamkollegen im Zentrum und bediente ihn perfekt. Der wiederum ließ sich nicht lang bitten und vollstreckte eiskalt mit dem ersten Kontakt zum 1:0.

Im Anschluss ließ sich die Nummer 10 von seinen Mitspielern und dem ausverkauften Volksparkstadion feiern. "Ich freue mich riesig für ihn", jubelte Knipser Robert Glatzel (29) stellvertretend nach Abpfiff.

Anschließend geriet der Stürmer regelrecht ins Schwärmen: "Er ist ein so guter Fußballer, der in dieser Saison viel Pech hatte. Es ist überragend, dass er gerade jetzt wieder da ist, wo es drauf ankommt. Er ist ein unersetzlicher, ein einzigartiger Spieler für diese Liga."

Ein Riesenlob für Kittel, der seiner Topform nach den jeweils geplatzten Wechseln im Sommer (USA) und im Winter (Saudi-Arabien) meilenweit hinterhergelaufen war - bis jetzt!