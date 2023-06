HSV testet im Trainingslager gegen zwei Champions-League-Klubs

Coach Tim Walter (47, r.) und Sportvorstand Jonas Boldt (41) dürfen sich freuen. Die Hanseaten bestreiten zwei Testspiele gegen Champions-League-Klubs. © Uwe Anspach/dpa

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, trifft die Mannschaft von Coach Tim Walter (47) auf gleich zwei Champions-League-Teilnehmer!

So bekommen es die Hanseaten am 7. Juli (18 Uhr) in Westendorf mit dem FC Viktoria Pilsen zu tun, der in der vergangenen Saison in der Königsklasse mit dem FC Bayern München, dem FC Barcelona und Finalist Inter Mailand in einer Gruppe war.

Acht Tage später, am 15. Juli (11 Uhr), treten die Rothosen gegen den österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg an, der als Tabellendritter seiner CL-Gruppe zuletzt in der Zwischenrunde der Europa League gescheitert war.

Zuvor standen bereits die Testspiele beim FC Verden 04 (2. Juli/15 Uhr) sowie gegen den schottischen Spitzenklub Glasgow Rangers (22. Juli/15 Uhr) fest.