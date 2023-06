HSV-Torjäger Robert Glatzel wird zum Schnäppchen - aber nur noch bis Donnerstag

Stürmer Robert Glatzel (29) kann den HSV noch bis Donnerstag für eine festgeschriebene Ablösesumme von 1,2 Millionen Euro verlassen. © Christian Charisius/dpa

So weit, so bekannt. Wie die Bild nun berichtet, gilt diese Option, die sich der 19-Tore-Mann in seinen Vertrag hat festschreiben lassen, nur noch bis zum kommenden Donnerstag.

Zwei nicht genannte Erstligisten sollen bereits ihre Angebote für den 29-Jährigen abgegeben haben.

Für einen Stürmer seiner Klasse ist das ein echtes Schnäppchen. Immerhin hat Glatzel seit seiner Ankunft im Volkspark für den HSV in 78 Pflichtspielen 46 Treffer erzielt.

Glatzel muss sich in den kommenden Tagen also entscheiden, ob er mit den Rothosen einen weiteren Anlauf Richtung Bundesliga nehmen will oder den Schritt einfach selbst geht.

Der 1,93-Hüne steht vor einer schweren Entscheidung. Beim HSV ist er unumstrittener Stammspieler, wird von den Fans gefeiert und verehrt. Zudem fühlen sich der Angreifer und seine Familie in der Hansestadt wohl.

Das müsste er für einen anderen Verein verlassen. Doch mit seinen 29 Jahren ist Glatzel auch nicht mehr der Jüngste und es wäre vielleicht schon seine letzte Chance, in der Bundesliga zu spielen. Zudem würde er mit einem Wechsel ins Oberhaus auch deutlich mehr Gehalt kassieren.