HSV-Trainer Walter knöpft sich nach Testspiel-Pleite Amaechi vor

So richtig motiviert schien der 22-Jährige allerdings auch nicht. "Wenn ich eins machen kann, ist es laufen. Mache ich das nicht, sitze ich", erklärte Walter seine Konsequenz.

Einer konnte seine Chance am Donnerstag allerdings nicht nutzen, weswegen Walter dann eben ein wenig verärgert war. Xavier Amaechi (22) kam in der zweiten Hälfte zum Einsatz und wurde nur 20 Minuten später wieder ausgewechselt. "Ich war sehr unzufrieden", klärte der Trainer auf.

Das Ergebnis war allerdings nicht schuld an seiner Stimmungslage. "Testspiele sind zum Testen da. Das Ergebnis interessiert gar nicht. Wir haben gestern sehr hart trainiert. Es ging heute darum, über die Grenzen zu gehen", erklärte er nach der Partie.

Dabei hatte Amaechi seine Chance gerade zu Saisonbeginn erhalten, als er voller Hoffnung von einer Leihe von den Bolton Wanderers zurückgekehrt war. In der Vorbereitung hatte der Offensivspieler genau wie zum Saisonstart in Braunschweig (2:0) als Joker überzeugt. Doch dann kam sie wieder, eine Verletzung. Es war der Anfang vom Ende.

"Man sollte nicht immer die Schuld bei anderen suchen, sondern an sich selbst arbeiten", wandte sich Walter an seinen Profi. "So kommt man weiter. Jeder ist seines Glückes Schmied."

Nach diesen Worten und nach diesem Tag sollte klar sein: Die Wege vom HSV und Xavier Amaechi werden sich im Sommer trennen. Der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert.