HSV verliert weiteres Talent! Velasco wechselt zu Drittliga-Aufsteiger

Robin Velasco (20) verlässt den HSV-Nachwuchs nach elf Jahren und wechselt zu Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck. © IMAGO / Claus Bergmann

Nach Kapitän Jonah Fabisch (21, 1. FC Magdeburg) hat auch Robin Velasco (20) den Nachwuchs der Rothosen verlassen. Der 20-Jährige wechselt ablösefrei zu Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck. An der Lohmühle unterschrieb der Offensivspieler einen Vertrag bis Sommer 2025.



"Mit ihm gewinnen wir einen hochveranlagten Spieler für unsere Mannschaft hinzu, den ich persönlich schon sehr lange kenne. Er bringt außergewöhnliche technische Fertigkeiten mit, ist dribbelstark, unberechenbar in Eins-gegen-eins-Situationen, schnell und hat einen präzisen linken Fuß. Zudem passt er auch von seiner Persönlichkeit gut in unsere Mannschaft. Ich bin davon überzeugt, dass er sich in der 3. Liga schnell anpassen, weiterentwickeln und etablieren kann", erklärte VfB-Sportvorstand Sebastian Harms (44).

Velasco war ein echtes HSV-Eigengewächs. 2012 war in die Jugend des Zweitligisten gewechselt und durchlief dort sämtliche Mannschaften. In der zurückliegenden Saison absolvierte er in der Regionalliga 25 Partien, in denen ihm sechs Tore und vier Vorlagen gelangen. Im Volkspark war er sogar zum Junioren-Nationalspieler gereift und bestritt sechs Länderspiele für die U15 bis U18.