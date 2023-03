HSV verzweifelt bei Schonlau-Rückkehr an Kiel-Keeper Himmelmann

Auch danach waren die Hamburger, bei denen der rotgesperrte Chefcoach Tim Walter die Partie in der HSV-Loge auf der Tribüne verfolgte, das klar bessere Team. Besonders auffällig: Mit dem hohen Pressing der Hausherren kamen die Gäste überhaupt nicht zurecht und verloren schon an der eigenen Strafraumkante (!) mehrere Bälle.

HSV-Knipser Robert Glatzel (M.) hatte gegen die Störche mehrere richtig gute Chance, konnte die Kugel jedoch wie seine Mitspieler nicht im Kasten unterbringen. © Marcus Brandt/dpa

In der Anfangsphase des zweiten Abschnitts neutralisierten sich beide Mannschaften zunächst, ehe der Chancenwucher der Rothosen weiterging: Himmelmann parierte einen Schuss von Ransford Königsdörffer herausragend (56.).

In der Defensive konnten sich die Hansestädter hingegen weiter auf Jonas David, der ganz anders als in Karlsruhe agierte, und Schonlau verlassen. Letzterer rettete in der 61. Minute in höchster Not erstklassig gegen KSV-Flitzer Fabian Reese.

Viel mehr kam von den Störchen allerdings auch nicht, die Hausherren hatten weiterhin alles im Griff. Nur der Führungstreffer wollte nicht fallen, auch nicht nach einer ganz seltenen Himmelmann-Unsicherheit in der 67. Minute.

Da auch ein Schonlau-Kopfball nicht seinen Weg ins Ziel fand (77.) und Kiels Timo Becker sieben Minuten später in letzter Sekunde vor dem eingewechselten Laszlo Benes rettete (84.), lief den Gastgebern langsam, aber sicher die Zeit davon.

Nachdem der HSV-Kapitän in der 86. Minute noch einmal herausragend gegen Reese verteidigt hatte, warfen die Hanseaten in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorn. Himmelmann parierte in der Nachspielzeit noch einmal gegen Glatzel, dann war die Partie vorbei - und die Hausherren ließen zwei wichtige Punkte liegen!