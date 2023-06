HSV: Welchen Anteil hatten die Neuzugänge an der besten Zweitliga-Saison?

Hamburg - Eine weitere Saison in der 2. Bundesliga ist beendet, ein weiteres Mal hat es für den HSV nicht für den Aufstieg gereicht. Dennoch spielten die Rothosen die beste Zweitliga-Serie der Vereinsgeschichte. Welchen Anteil hatten die Neuzugänge daran?

Ransford-Yeboah Königsdörffer (21, l.) und Laszlo Benes (25) haben keine schlechte Saison hinter sich, ein bisschen Luft nach oben gibt es bei den beiden aber trotzdem. © IMAGO/Lobeca

Laszlo Benes (25) kam vor der Saison für kolportierte 1,8 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu den Hanseaten, wo er seinen Status als Königstransfer nicht immer zu einhundert Prozent ausfüllen konnte.

Seine zweifellos beste Phase hatte der 25-Jährige direkt vor und nach der langen Winterpause. In dieser Zeit gelangen ihm in acht Spielen ein Treffer sowie sieben Assists - stark.



Zwar sind sechs Tore und vor allem neun Vorlagen insgesamt sehr, sehr ordentlich, unumstrittener Stammspieler war der Slowake, sofern alle Mittelfeldspieler fit waren, aber nicht. Dementsprechend hat der Nationalspieler noch ein bisschen Luft nach oben.

Dasselbe gilt auch für Ransford-Yeboah Königsdörffer (21), der im Sommer für 1,2 Millionen Euro von Dynamo Dresden geholt wurde und mit wettbewerbsübergreifend zehn Treffern und einer Vorlage eigentlich keine schlechte Bilanz vorzuweisen hat.

In den entscheidenden Spielen im Saison-Finale gehörte der gebürtige Berliner allerdings nicht zur ersten Elf, war in der Regel immer nur Einwechselspieler. In dieser Rolle sorgte er zwar stets für frischen Wind, aber dennoch: Das Ziel des 21-Jährigen muss ein Stammplatz sein.