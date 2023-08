HSV will bei Vuskovic-Freispruch offenbar Schadensersatz!

HSV-Verteidiger Mario Vuskovic (21) ist seit November wegen vermeintlichen Epo-Dopings gesperrt. Wird er vor dem CAS freigesprochen, will der Verein Schadensersatz. © Frank Rumpenhorst/dpa

Zur Erinnerung: Wegen angeblichen Epo-Dopings wurde der Abwehrspieler Ende März rückwirkend ab November vom Sportgericht des DFB für zwei Jahre gesperrt.

Der Kroate bestritt die Vorwürfe von Anfang an vehement und reichte Rechtsmittel gegen das Urteil beim CAS ein, der sich frühestens Ende des Jahres mit dem Fall beschäftigen wird.

Für den Fall eines tatsächlichen Freispruchs soll der HSV im Hintergrund bereits an einer Schadensersatzklage gegen die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) arbeiten - das berichtet die "Sport Bild".

In dieser soll neben der Ablöse in Höhe von drei Millionen Euro, die die Hanseaten vergangenes Jahr an Hajduk Split überwiesen, auch der Marktwertverlust des Innenverteidigers erfasst werden. Zudem waren die Rothosen gezwungen, Ersatz im einstelligen Millionen-Bereich für den Kroaten zu verpflichten.

Darüber hinaus würde der Klub wohl anführen, dass er mit Vuskovic wahrscheinlich den Aufstieg geschafft und somit rund 20 Millionen Euro allein an TV-Geldern mehr eingenommen hätte.