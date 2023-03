HSV zu Gast bei Fortuna Düsseldorf: Alle Infos zum extrem wichtigen Duell

Hamburg - Richtungsweisend! Der HSV tritt am Freitagabend (18.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf an, es ist das Duell drei gegen vier. Ziehen die Rothosen davon oder bauen die Rheinstädter richtig Druck auf? TAG24 hat alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Im heimischen Volksparkstadion läuft es deutlich besser, so auch im Hinspiel der aktuellen Saison.

Aber: In Düsseldorf konnten die Hamburger im Liga-Betrieb seit 1983 (!) nicht mehr gewinnen. Damals triumphierten sie mit 3:2 - natürlich noch in der 1. Bundesliga .

58-mal standen sich die beiden Traditionsklubs in ihrer Historie bereits gegenüber. Die Bilanz spricht dabei für die Hanseaten, die 27-mal als Sieger vom Feld gingen. Demgegenüber stehen lediglich 15 Erfolge der Fortuna, zudem gab es 16 Remis.

HSV-Coach Tim Walter (47, r.) gastiert mit seiner Mannschaft bei seinem Vorgänger, dem jetzigen Fortuna-Trainer Daniel Thioune (48). © Fotomontage: Armin Weigel/dpa, Swen Pförtner/dpa

Die Formkurve

Die Hausherren, die von Ex-HSV-Coach Daniel Thioune (48) trainiert werden, sind stark in Form und seit vier Spielen ungeschlagen (drei Siege/ein Remis). Vor der Länderspielpause schenkten sie Hansa Rostock fünf Tore ein.

Die Rothosen hingegen ließen zuletzt federn: Bei den vergangenen vier Partien gingen sie nur einmal als Sieger vom Platz, zudem gab es eine krachende 2:4-Klatsche beim Karlsruher SC. Nichtsdestotrotz sind sie immer noch das beste Auswärtsteam der Liga.

Das sagen die Trainer



Fortuna-Trainer Thioune über den HSV: "Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir müssen den HSV von unserem Tor fernhalten – da kommt ordentlich was auf uns zu. Der HSV hat Abschlussqualität und viel Personal in der Box."

HSV-Coach Tim Walter (47) über Düsseldorf: "Wir zollen jedem Gegner Respekt, aber wir haben keine Angst, weil wir wissen, was wir können. Wir wissen natürlich auch, dass der Gegner etwas dagegenzustellen hat, aber wir sind von uns überzeugt."