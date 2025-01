25.01.2025 19:32 HSV zu Gast bei Hertha BSC: So gehen die Mannschaften ins Spiel

Am heutigen Samstag (20.30 Uhr) tritt der HSV bei Hertha BSC an. TAG24 hat alle Infos zu dem Duell, bei dem an Kay Bernstein (†43) erinnert werden soll.

Von Bastian Küsel

Berlin - Es wird besonders: Am heutigen Samstag (20.30 Uhr) tritt der HSV zum Zweitliga-Topspiel bei Hertha BSC an. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Duell, bei dem an den verstorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein (†43) erinnert werden soll. Bisher konnte Hertha BSC in der 2. Bundesliga noch nie gegen den HSV gewinnen. Ändert sich das am Samstag? © Christian Charisius/dpa Die Aufstellungen Hertha: Gersbeck - M. Dardai, Leistner, Klemens, Zeefuik - Karbownik, Cuisance, Maza, P. Dardai, Scherhant - Niederlechner Es fehlen: Brooks (Sprunggelenksverletzung), Demme (trainiert individuell), Dudziak (Hüftgelenk-OP), Hussein (Sprunggelenkverletzung) HSV HSV reist mit 20.000 Fans nach Berlin: "Immer eine spezielle Reise" HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Hadzikadunic, Elfadli, Muheim - Meffert - Karabec, Richter - Sahiti, Selke, Dompé Es fehlen: Glatzel (Sehnenabriss), Jatta (Syndesmosebandriss), Raab (Handbruch), Katterbach (Kreuzbandriss), Baldé (Sehnenreizung), Zumberi (Aufbautraining), Öztunali (U21), Heyer (U21) Die Bilanz und das Hinspiel 87-mal standen sich die beiden Traditionsklubs bereits gegenüber. Die Bilanz spricht denkbar knapp für die Alte Dame, die 37-mal als Sieger vom Platz ging. Die Hanseaten triumphierten 36-mal, zudem gab es 14 Remis. In der 2. Bundesliga haben die Hamburger aber klar den Hut auf: Von bisher drei Duellen gewannen sie zwei, das Hinspiel der laufenden Saison endete 1:1. Hertha BSC gegen den HSV: Polzin erwartet "besondere Atmosphäre" Hertha-Trainer Cristian Fiél (44, l.) und HSV-Coach Merlin Polzin (34) treffen an der Seitenlinie aufeinander. © Fotomontage: Soeren Stache/dpa, Marcus Brandt/dpa Das sagen die Trainer Hertha-Trainer Cristian Fiél (44): "Der HSV weiß, dass es nicht so einfach gegen uns ist. Aber: Wir müssen sehr aktiv gegen den Ball arbeiten und hart in den Duellen sein. Wenn wir das nicht tun, kann uns der HSV große Schmerzen bereiten."

HSV-Coach Merlin Polzin (34): "Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe. Wir brauchen unsere bestmögliche Leistung, um in Berlin bestehen zu können. Hertha hat eine sehr talentierte Mannschaft, die über verdammt viele gute Einzelspieler verfügt, aber auch als Kollektiv funktionieren kann. Uns erwartet zudem eine besondere Atmosphäre im Olympiastadion." HSV HSV plötzlich Tabellenführer: "Geht darum, diese Momente zu genießen" Der TAG24-Tipp Das Kräftemessen der ehemaligen Bundesliga-Größen endet ohne Sieger: Die Teams trennen sich 2:2. Erstmeldung: 6.52 Uhr. Aktualisiert: 19.32 Uhr Tabelle 2. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 1. FC Köln 19 33:24 34 2 1. FC Magdeburg 19 36:27 32 3 1. FC Kaiserslautern 19 36:30 32 4 Hamburger SV 18 40:23 31 5 Fortuna Düsseldorf 19 33:27 30 6 Hannover 96 18 23:17 30 7 Karlsruher SC 19 37:36 29 8 SV 07 Elversberg 19 33:28 28 9 SC Paderborn 07 18 30:26 28 10 SV Darmstadt 98 18 38:31 25 11 Hertha BSC 18 29:28 25 12 1. FC Nürnberg 19 34:34 25 13 FC Schalke 04 19 35:34 24 14 SpVgg Greuther Fürth 19 27:39 20 15 SC Preußen Münster 18 20:24 19 16 Eintracht Braunschweig 19 17:37 15 17 SSV Ulm 1846 18 17:22 14 18 SSV Jahn Regensburg 18 9:40 11 Die Tabelle der 2. Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Zweitliga-Meister und steigt in die 1. Bundesliga auf. Letzteres gilt auch für Rang 2. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Rang der Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa