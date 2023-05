HSV zu Gast beim SV Sandhausen: Alle wichtigen Infos zum Saisonfinale

Hamburg - Die Chance ist da! Der HSV tritt zum Saison-Abschluss am Sonntag (15.30 Uhr) beim bereits abgestiegenen SV Sandhausen an und hofft auf einen gleichzeitigen Patzer des 1. FC Heidenheim beim SSV Jahn Regensburg. Gelingt noch der direkte Aufstieg?

Neunmal standen sich die beiden Klubs in ihrer Geschichte erst gegenüber, die Bilanz spricht dabei klar für die Rothosen, die fünfmal als Sieger vom Platz gingen.

SVS : Drewes - Ajdini, Dumic, Höhn, Okoroji - Bachmann, El-Zein, Sicker - C. Kinsombi, Ganda - Evina

Komplett unterschiedliche Situationen: SVS-Interimstrainer Gerhard Kleppinger (65, l.) ist mit seinem Team bereits abgestiegen, während HSV-Coach Tim Walter (47) noch auf den Aufstieg hofft. © Fotomontage: Andreas Gora/dpa, Axel Heimken/dpa

Die Formkurve

Sandhausen verlor die vergangenen drei Partien allesamt. Die jüngste 0:1-Pleite in Heidenheim besiegelte am Wochenende den Abstieg des Tabellenletzten in die 3. Liga.

Die Hamburger auf der anderen Seite wahrten mit zuletzt zwei mal mehr, mal weniger überzeugenden Siegen (5:1 beim SSV Jahn Regensburg und 2:1 gegen Greuther Fürth) ihre Chance auf den direkten Aufstieg. Gelingt der dritte Dreier in Folge?



Das sagen die Trainer



SVS-Interimstrainer Gerhard Kleppinger (65) über den HSV: "Der HSV ist eine sehr spielstarke Mannschaft, das sieht man an 69 erzielten Treffern. Die Hamburger werden mit vielen Positionswechseln arbeiten, das macht die Aufgabe für uns umso interessanter."



HSV-Coach Tim Walter (47) über den SVS: "Für Sandhausen ist es sicherlich nicht einfach, da sie bereits abgestiegen sind. Abgesehen davon stehen sie aber für einen sehr engagierten Fußball, agieren gerade im Spiel gegen den Ball sehr hart. Von daher müssen wir unsere beste Leistung auf den Platz bringen."