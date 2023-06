HSV zu Gast beim VfB Stuttgart: Alle Infos zum Hinspiel der Relegation

Stuttgart - Wer hat die besseren Nerven? Am Donnerstagabend (20.45 Uhr) steigt das Hinspiel der Relegation zwischen dem VfB Stuttgart und dem HSV . TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Traditionsduell zusammengefasst.

Am Ende der Saison stieg Stuttgart als Tabellenzweiter auf, während der HSV nur Vierter wurde.

Das bis dato letzte Duell hatte es richtig in sich: Am 28. Spieltag der Zweitliga-Saison 2019/20 drehte der VfB einen 0:2-Rückstand, gewann schlussendlich zu Hause mit 3:2.

117-mal standen sich die beiden Traditionsklubs in ihrer langen Historie bereits gegenüber. Die Bilanz spricht dabei denkbar knapp für die Schwaben.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (41, l.) und HSV-Coach Tim Walter (47) kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern - und sollen sich nicht besonders gut leiden können. © Fotomontage: Tom Weller/dpa, Uwe Anspach/dpa

Die Formkurve

Unter Trainer Sebastian Hoeneß (41) musste der VfB in acht Liga-Spielen nur eine Niederlage hinnehmen. Allerdings holten die Süddeutschen in dieser Zeit auch nur drei Siege, viermal nahmen sie lediglich einen Punkt mit. Durch ein 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim rutschten sie am Samstag auf den Relegationsrang.

Die Hamburger auf der anderen Seite gewannen die vergangenen drei Spiele allesamt (5:1 beim SSV Jahn Regensburg, 2:1 gegen Greuther Fürth und 1:0 beim SV Sandhausen), für den direkten Aufstieg reichte es trotzdem nicht. Der vierte Sieg in Folge wäre nun extrem wichtig.



Das sagen die Verantwortlichen



VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth (44) über den HSV: "Tim Walter war schon Trainer des VfB, ich kenne Tim aus unserer gemeinsamen Zeit in Kiel. Wir wissen, dass am Donnerstag und am Montag jeweils ein hartes Stück Arbeit auf uns wartet."

HSV-Coach Tim Walter (47) über den VfB: "Stuttgart hat sich unter dem neuen Trainer zwar stabilisiert, aber auch viele Gegentore nach Standards bekommen. Sie werden sich nicht gerade gefreut haben, dass es gegen den HSV geht. Dennoch ist der VfB als Erstligist der Favorit."