Sky mutmaßt: Steht das HSV-Topspiel nach Fadenkreuz-Plakat vor Abbruch?

Das Fadenkreuz-Plakat wurde nach dem Rückzug in die Kabinen zunächst wieder eingerollt.

Sky-Reporter Thomas Wagner schilderte Szenen aus den Katakomben, wo sich die Schiedsrichter zurückgezogen hätten und aufgrund des Schmähplakates in Kontakt mit der DFL stehen würden. Offenbar wird darüber diskutiert, inwieweit diese Form der Grenzüberschreitung einen Spielabbruch rechtfertigt.

Schiedsrichter Sören Storks schickte die Mannschaften in die Kabinen, nachdem 96-Keeper Ron-Robert Zieler die Situation nicht schlichten konnte. Die Partie ist seit gut 15 Minuten unterbrochen.

In der Halbzeitpause der Partie ist es offenbar Anhängern gelungen, Fahrradschlösser an den Torpfosten abzuschließen. Security-Mitarbeiter probieren anschließend mit Schweiß-Schneidern diese wegzuflexen.

Sein Liga-Debüt hatte sich Matheo Raab sicherlich anders vorgestellt: Nach gut 30 Minuten war der neue HSV-Keeper schon dreimal geschlagen. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Dabei wollte der Hamburger SV am Freitag im Topspiel gegen die Rothosen endlich eine Siegesserie starten! Dass am Spielende hinten die Null steht, dafür soll diesmal Matheo Raab sorgen.



Die bisherige Nummer zwei bekommt ausgerechnet im Topspiel die Chance von Anfang an, nachdem der etatmäßige Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes, lange einer der besten Keeper der 2. Bundesliga, mehrfach gepatzt hatte.

Am Sky-Mikrofon vor dem Spiel erklärte HSV-Coach Walter die zu diesem Zeitpunkt ungewöhnliche Maßnahme: "Ferro ist in seiner letzten Zeit nicht an sein Leistungs-Peak gekommen."

"Wir sind mit beiden Torhütern sehr, sehr glücklich, Matheo hat es einfach verdient zu spielen", begründete Walter die Entscheidung pro Matheo Raab.

Doch bereits nach 20 Minuten musste der neue Keeper zweimal hinter sich greifen. Zunächst köpfte Nicolò Tresoldi köpfte nach einer Leopold-Ecke ein (11.), ehe Sebastian Ernst (20.) aus spitzem Winkel einen Schuss aufs kurze Eck feuerte.

Dieser wurde von Verteidiger Guilherme Ramos unglücklich ins kurze Eck abgefälscht, Raab war erneut geschlagen! Der HSV zeigte die richtige Reaktion, Lászlo Bénes verwerte eine Halbfeld-Flanke von Miro Muheim zum schnellen 1:2 (24.).

Der Anschluss sollte nicht lange halten - in der 32. Minute schlug Ex-HSV-Spieler Louis Schaub erneut zurück und überwand Matheo Raab zum dritten Mal!