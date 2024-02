Torwart-Hammer vor Topspiel! So begründet der HSV den Wechsel im Tor

Daniel Heuer Fernandes wird im Freitagsspiel des HSV zunächst die Bank drücken statt zu fliegen. © Daniel Karmann/dpa

Der Hamburger SV will am Freitag im Topspiel gegen die Rothosen endlich eine Siegesserie starten! Dass am Spielende hinten die Null steht, soll diesmal Matheo Raab sorgen.

Die bisherige Nummer zwei bekommt ausgerechnet im Topspiel die Chance von Anfang an, nachdem der etatmäßige Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes, lange einer der besten Keeper der 2. Bundesliga, zuletzt mehrfach gepatzt hatte.

Am Sky-Mikrofon erklärte HSV-Coach Walter die zu diesem Zeitpunkt ungewöhnliche Maßnahme: "Ferro ist in seiner letzten Zeit nicht an sein Leistungs-Peak gekommen."

"Wir sind mit beiden Torhütern sehr, sehr glücklich, Matheo hat es einfach verdient zu spielen", begründete Walter die Wahl pro Matheo Raab.

Ob sich diese mutige Entscheidung auszahlt, wird die Partie ab 18.30 Uhr zeigen!