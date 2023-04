KSC trennt sich von Sportchef Kreuzer nach über sechs Jahren!

Das war's: Oliver Kreuzer (57) wurde mit sofortiger Wirkung abberufen und muss nach über sechs Jahren erfolgreicher Arbeit seine Sachen packen. © Carmen Jaspersen/dpa

Es ist eine Meldung, die viele KSC-Anhänger an in Unglauben versetzt! Der Klub und Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer gehen getrennte Wege. Und das nach über sechs Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit.

Der Verein sah sich in den sozialen Medien sogar dazu gedrängt, noch einmal zu betonen, dass es sich nicht um einen Aprilscherz handele.

Denn für viele Fans dürften die Nachricht aus heiterem Himmel gekommen sein. Zum einen beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang zehn Punkte und Kreuzer hat sich nach außen hin nichts zuschulden kommen lassen.

Im Gegenteil: Zwar konnte Kreuzer nach seiner Einstellung im Dezember 2016 nicht mehr die in Absteigst befindlichen Badener in der Winter-Transferperiode vor dem Gang in die 3. Liga retten. 2019 stieg man aus dieser aber wieder aus und entwickelte sich zu einem stabilen Zweitligisten.

In der Ernennung von Ex-KSC-Profi Christian Eichner (40) zum Chef-Trainer bewies Kreuzer sogar eine gehörige Portion Mut - es war seine erste Station im Profifußball.

Auch gut drei Jahre später ist Eichner noch im Amt und der Klub scheint sportlich, finanziell und strukturell auf gesunden Füßen.