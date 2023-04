Djamal Ziane bleibt bei Lok Leipzig! Rekordspieler verlängert um weitere drei Jahre

Strahlende Gesichter bei Lok Leipzig: Djamal Ziane (31, l.) verlängert um weitere drei Jahre, Trainer Almedin Civa (51) freut sich. © Lok Leipzig

Vor einer Woche durfte sich der 31-Jährige über seinen Hattrick in der Partie gegen SV Lichtenberg 47 (4:1) freuen, jetzt steht der nächste Grund zum Feiern an: Ziane wird weitere drei Jahre in Probstheida spielen.

Bereits 240-mal lief er für Lok Leipzig auf und mauserte sich mit 110 Toren nicht nur zum Rekordspieler, sondern auch zum Fan-Liebling.

"Diese Verlängerung ist für mich eine Herzensangelegenheit", erklärte der Stürmer am Freitag. "Ich bin neun Jahre hier, ich weiß, was ich an Lok habe, Lok weiß, was sie an mir haben."

Auch Sportdirektor und Trainer Almedin Civa (51) freut sich über die Vertragsverlängerung der "Lokschen Identifikationsfigur": "Wohlwissend, dass er auch andere Angebote gehabt hat, freue ich mich, ihm das Gefühl vermittelt zu haben, dass er nur zu Lok gehört und bei uns seine Tore weiterhin schießt."