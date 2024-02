Glücksbringer Löhmannsröben!? Lok Leipzig gewinnt Keller-Kick nach zwei Rückständen

Eilenburg - Gegen Zwickau verlor der 1. FC Lokomotive Leipzig nach 2:0-Führung noch, am Samstag lief das Keller-Duell beim FC Eilenburg anders. Zwei Rückständen zum Trotz setzten sich die Blau-Gelben noch 4:2 durch. Und schöpfen in der Regionalliga Nordost wieder Hoffnung.

Eilenburg ging durch Christopher Bibaku (8./63. Minute) jeweils in Führung, Luca Sirch glich für die Gäste zweimal aus (35./66.), Tobias Dombrowa (85./88.) traf ebenfalls per Doppelpack zum Sieg.

Mit diesem Freistoß traf Luca Sirch zum 1:1. © Picture Point/Gabor Krieg

Für die Hausherren hätte das Match nicht besser starten können: Bibaku nutzte einen Fehlpass eiskalt zum 1:0 (8.).

In einer etwas in Richtung Lok ausschlagenden Begegnung gelang den Probstheidaern noch in der ersten Halbzeit das 1:1: Sirch verwandelte einen Freistoß aus etwa 20 Metern per Aufsetzer (35.).

Nach dem Seitenwechsel konnten die Eilenburger schon wieder zuschlagen. Und erneut war es Bibaku, der diesmal nach einem Freistoß im Gewühl einnetzte - 2:1 (63.).

Nur drei Minuten später trat Sirch zu seinem nächsten Freistoß an und hämmerte ihn wieder rein - 2:2 (66.).

Einen Doppelpacker hatte die Partie aber noch parat: Der erst in der 77. Minute eingewechselte Dombrowa erzielte innerhalb von drei Zeigerumdrehungen das 3:2 und 4:2 (85./88.).