Sirch zittert Lok Leipzig wieder Richtung Spitze - aber was ist das für eine Chancenverwertung?

Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat sein Heimspiel in der Regionalliga Nordost gegen den VfB Germania Halberstadt gewonnen.

Von Michi Heymann

Leipzig - Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat es am Sonntagnachmittag in der Regionalliga Nordost völlig unnötig richtig spannend gemacht! Gegen den VfB Germania Halberstadt ließen die Sachsen in Halbzeit Zwei unfassbar viele Großchancen liegen. Am Ende reichte aber das 1:0 (0:0).

Luca Sirch traf kurz nach dem Wiederanpfiff zum 1:0. Es sollte der einzige Treffer des Tages bleiben. © Picture Point / Gabor Krieg Das 1:0 im Bruno-Plache-Stadion erzielte Luca Sirch für die Hausherren nach 49 Minuten. Im Vergleich zum 1:1 beim BFC Dynamo änderte Lok-Coach Almedin Civa seine Startaufstellung auf zwei Positionen: Farid Abderrahmane rückte für Zak Paulo Piplica rein. Rechts startete Osman Altigan statt Bogdan Rangelov. Halberstadt verlor zuletzt 0:5 daheim gegen den FC Carl Zeiss Jena. Trainer Manuel Rost ersetzte den gesperrten Nico Lübke durch Paul Grzega. 1. FC Lokomotive Leipzig Wieder Spielabsage: 1. FC Lokomotive Leipzig darf nicht gegen Berlin spielen Rot-Weiß Erfurt und Jena trennten sich am Samstag 2:2-Unentschieden. Für die Sachsen war das Spiel gegen den Tabellenletzten also die perfekte Gelegenheit, um wieder näher an die Spitze zu rücken. Den deutlich besseren Start erwischten aber die Gäste. Besonders der Schuss von Louis Malina, der von einem Pfosten an den anderen klatschte, hätte durchaus ein Tor verdient gehabt (10.). Spätestens Mitte der ersten Hälfte war es ein extrem ansehnliches Spiel, bei dem es ständig von einem Tor zum anderen ging. Auch Lok traf nach einem Schuss von Riccardo Grym nur den Pfosten (25.). Auf der Gegenseite verfehlt Malina das leere Tor, nachdem er an Isa Dogan vorbeigetanzt war (35.). Letztendlich ging es leistungsgerecht mit einem Remis in die Kabinen.

Lok Leipzig gegen den VfB Germania Halberstadt mit perfektem Start in Halbzeit Zwei

Der sonst so abspielfreudige Tobias Dombrowa verpasste gleich mehrfach die Gelegenheit, seine Mitspieler perfekt zu bedienen. © Picture Point / Gabor Krieg Das konnte Lok-Coach Civa nicht unbedingt gefallen haben, was er da von seiner Mannschaft gesehen hatte. Bei einer schönen Mischung aus Hagel und Regen starteten die Gastgeber aber perfekt in Halbzeit Zwei. Nach einem schönen Angriff gab Osman Atilgan von links den Ball in die Mitte. Sirch brauchte aus kurzer Distanz nur noch rechts einschieben (49.). Danach hätten die Hausherren gleich mehrfach den Sack zumachen können. Doch Atilgan und Djamal Ziane scheiterten beide an Keeper Lukas Cichos. 1. FC Lokomotive Leipzig Frahn-Doppelpack, drei Tore in fünf Minuten: Lok Leipzig gewinnt furioses Duell gegen Babelsberg! Danach war es schon fast fahrlässig, was Lok liegen ließ. Tobias Dombrowa verpasste zwei Mal das richtige Abspiel und verwehrte den Leipzigern dadurch das 2:0. Sowas rächt sich im Normalfall. Tatsächlich kam die Germania auch noch einmal, obwohl der Abstiegskandidat nicht mehr so konsequent wie in Hälfte Eins wirkte. Aber der Favorit in Blau-Gelb verteidigte gut, ließ nicht mehr viel zu und gewann am Ende knapp aber verdient mit 1:0.