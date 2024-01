RB Leipzig gegen Leverkusen: Xavi zaubert zur frühen Führung!

Leipzig - Der Start der Rückrunde beginnt für RB Leipzig direkt mit einem Knaller! Der ungeschlagene Tabellenführer Bayer Leverkusen ist am Samstag zu Gast in der Red Bull Arena (18.30 Uhr/Sky). TAG24 berichtet im Liveticker.

RB-Coach Marco Rose (47): "Wir wissen, was da am Samstag auf uns zu kommt: Eine tolle Mannschaft - auf allen Ebenen. Wir trauen es uns dennoch zu - vor heimischer Kulisse mit unseren Fans im Rücken - das Duell zu gewinnen."

Jetzt gibt es die Wiederholung des ersten Spieltags. Dort schaffte die Werkself daheim einen knappen 3:2-Erfolg in einer extrem spannenden und ausgeglichenen Partie. Dieses Mal soll es aus Leipziger Sicht besser werden. Auch, um die Saisonziele nicht aus den Augen zu verlieren und wenigstens noch eine minimale Meisterschafts-Chance zu wahren.

Die Sachsen rissen sich daheim gegen Eintracht Frankfurt fast ein Bein aus und verloren trotzdem mit 0:1 . Bayer hingegen erzielte den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg in Augsburg im Stile einer Spitzenmannschaft in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Beide Teams haben in diesem Jahr schon ein Pflichtspiel absolviert. Die Gefühlslagen könnten unterschiedlicher nicht sein.

Direkt im nächsten Angriff hat Sesko sogar das 2:0 auf dem Fuß, zielt knapp neben den Pfosten. Toller Beginn in der Red Bull Arena!

7. Minute: Tooooor für RB Leipzig! Schlager flankte von der linken Seite in die Box, wo sich Xavi den Ball mit zwei Berührungen selbst vorlegte und mit links aus der Drehung ins untere Eck trifft.

1. Minute: Das Spiel hat begonnen. In ihren weißen Heimtrikots stößt RB an, spielt in der ersten Halbzeit von links nach rechts.