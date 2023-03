Deal fix! RB Leipzig installiert Rouven Schröder als Sportdirektor

Rouven Schröder (47) wird ab 1. April neuer Sportdirektor bei RB Leipzig. © Guido Kirchner/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Der zuletzt bei Schalke 04 unter Vertrag gestandene Schröder unterschreibt bei den Sachsen einen "langfristigen" Kontakt ab 1. April, dessen genaue Laufzeit nicht kommuniziert wurde. An seinen bisherigen Arbeitgeber muss RB wohl eine Ablöse in Höhe von kolportierten 500.000 Euro zahlen.

Erst vor gut einer Woche hatte Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel (56) gesagt: "Ich gehe davon aus, dass der Wechsel in den kommenden Tagen vollzogen wird."

Schröder werde beim amtierenden Pokalsieger für Scouting, Kaderplanung und Prozesse rund um die Lizenzspielerabteilung zuständig sein, teilte der Klub mit.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei RB Leipzig. RBL gehört zu den Top-Vereinen in der Bundesliga und spielt regelmäßig in der Champions League – ich möchte mithelfen, die nächsten Schritte in der Entwicklung des Vereins zu verwirklichen", äußerte sich der 47-Jährige.

Sport-Geschäftsführer Max Eberl (49), an den Schröder künftig berichten wird, spricht von der "Wunschlösung" für die Roten Bullen.

Und weiter: "Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat, ihn zu verpflichten. Rouven bringt extrem viel Expertise mit und hat seine Qualitäten bei seinen bisherigen Stationen unter Beweis gestellt. Rouven wird ab April die sportliche Leitung von RB Leipzig komplettieren und mich in den Bereichen Kaderplanung, Scouting und Lizenzbereich unterstützen."