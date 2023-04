Pokal-Kracher zwischen RB Leipzig und BVB nach bitteren Pleiten? "Es ist ein Endspiel!"

Leipzig - Sowohl RB Leipzig als auch Borussia Dortmund haben an den Niederlagen vom vergangenen Wochenende vermutlich ordentlich zu knabbern. Am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) treffen sie im Viertelfinale des DFB-Pokals aufeinander – die Hoffnung auf ein großes Fußball-Spektakel ist groß.

Die Enttäuschung war groß am vergangenen Samstag, als RB Leipzig sich zu Hause den Mainzern geschlagen geben musste. © Picture Point / Roger Petzsche

Es ist keine einfache Zeit für die Roten Bullen: Nach der bitteren 7:0-Klatsche bei Manchester City in der Champions League scheint der Wurm drin zu sein. Es folgten ein 0:1 beim VfL Bochum vor der Länderspielpause und nun die wirklich bittere 0:3-Heimpleite gegen den 1. FSV Mainz 05.

Doch den Kopf in den Sand stecken will das Team um Coach Marco Rose (46) natürlich nicht, denn: "Es ist ein Endspiel, beide wollen dasselbe", gibt sich der Übungsleiter bei der Pressekonferenz am Tag vor der Begegnung kämpferisch.

Vor allem auch im Hinblick auf das letzte Aufeinandertreffen mit den Schwarz-Gelben, das der Tabellenzweite im Signal Iduna Park nur knapp mit 2:1 für sich entscheiden konnte.

Es gebe keinen Grund, nicht mit Selbstbewusstsein in das Spiel zu gehen, stellt Rose klar. "Wenn man unsere Leistung in Dortmund gesehen hat, gibt es keinen Grund, warum wir nicht mit breiter Brust in dieses Spiel reingehen sollen." Außerdem habe man die eigenen Fans in der heimischen Red Bull Arena im Rücken. "Wir freuen uns drauf, wir sind positiv angespannt."

Der Trainer betrachtet die heutige Partie dennoch nicht blauäugig. Obwohl Dortmund gegen die Bayern verloren (2:4) und damit die Tabellenführung abgegeben hat, habe er ein gutes Spiel mit zwei Toren und einigen guten Gelegenheiten gesehen. "Wir wissen schon, was da auf uns zu kommt."