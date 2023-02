Eberl hat klare Vorstellung: Bekommt RB Leipzig wieder eine zweite Mannschaft?

Max Eberl (49) könnte sich durchaus vorstellen, wieder eine zweite Mannschaft bei RB Leipzig einzuführen. © Picture Point / Roger Petzsche

Bei einer Fankonferenz am Mittwochabend ging es unter anderem darum, ob die Roten Bullen in Zukunft wieder eine B-Elf stellen sollten.

"Ich plädiere sehr dafür, eine zweite Mannschaft bei RB Leipzig einzuführen", wird der 49-Jährige von der "LVZ" zitiert.

"Man möchte auch Jungs aus der Region sehen. Der beste Weg ist, junge Spieler zu entdecken und mit ihnen zu arbeiten", so der 49-Jährige weiter.

Bekommen die Rasenballer also bald wieder eine zweite Mannschaft? 2017 hatten sich die Sachsen dazu entschlossen, aus Kostengründen ihr Bubi-Team aufzugeben.

Inzwischen dürfte der Klub durch die Jahre in der Bundesliga und den Teilnahmen an der Champions League deutlich mehr Geld in der Hinterhand haben, um die Idee finanziell umsetzen zu können. Außerdem sollen Fans eine Fördermitgliedschaft abschließen können, um die Jugendabteilung zu stützen.

Wie gut ein zweites Team funktionieren kann, macht aktuell die B-Elf des SC Freiburg deutlich. Die Breisgauer liegen in der dritten Liga aktuell auf einem starken dritten Platz.