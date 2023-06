Ex-Frankfurter Hinteregger lobt RB Leipzigs Abgang Laimer: "Einfach sensationell!"

Konrad Laimer (26) verlässt nach sechs Jahren im Sommer RB Leipzig. © Picture Point / Gabor Krieg

Martin Hinteregger (30) hat sich das DFB-Pokalfinale zwischen seinem Ex-Klub und den Roten Bullen natürlich auch angeschaut. Einen Grund, warum die Roten Bullen schließlich zum zweiten Mal in Folge den Pott in die Höhe halten konnten, fand er in Laimer.

"Man hat wieder einmal gesehen, welche Leistung er gebracht hat. Das war einfach sensationell. Das war mit der Unterschied. Eintrachts bester Mittelfeldspieler, Sebastian Rode, war nach 70 Minuten kaputt und Conny kann 170 Minuten spielen. Das macht ihm gar nichts. Das war der Unterschied, warum es am Ende zugunsten von Leipzig gegangen ist", so "Hinti" bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7".

Laimer selbst hatte zuletzt zwar schon seinen Abschied offiziell verkündet - bislang schweigen sowohl sein Verein als auch er selbst über das Ziel. Der Mittelfeldstar bei "Servus TV" nur kryptisch:

"Fußball ist irgendwo auch ein Geschäft, wo es manchmal schnell geht, wo man das irgendwo als Spieler auch akzeptieren muss. Man muss sich überall durchsetzen. Und ich bin auch der Typ, der sich überall durchsetzen möchte, egal wo oder bei wem es dann schlussendlich ist. Wenn ich irgendwo hinkomme, will ich mein Bestes geben und will schauen, dass ich mich am Ende durchsetze."