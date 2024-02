Für RB Leipzigs Nachwuchs geht es jetzt um alles!

Leipzig - Es wird die vielleicht größte Partie ihrer bisherigen Karriere werden! Am Dienstagnachmittag (14 Uhr) bestreitet die U19 von RB Leipzig ihr erstes K. o.-Spiel in der Youth League jemals! Gastiert wird beim FC Midtjylland, der eine richtige Hausnummer für die Nachwuchsbullen werden wird.

RB Leipzigs U19 bestreitet am Dienstagnachmittag ein ganz wichtiges Spiel in der Youth League! © Picture Point / Gabor Krieg

"Das wird eine brutal schwere, aber auch sehr spannende Aufgabe für uns. Wir freuen uns extrem auf dieses Duell", analysiert Trainer Sebastian Heidinger (38) die Lage vor der Partie. "Sie machen es gut, stehen in der dänischen Liga sehr gut da. Der Klub hat seit vielen Jahren eine ausgezeichnete Akademie-Arbeit."

Bislang hatte die U19 der Sachsen die Gruppenphase der Youth League nie überstanden. Jetzt soll es gleich mindestens zwei Schritte weitergehen. Genug Selbstvertrauen hat man jedenfalls getankt.

Heidinger: "Wir haben gegen ManCity, Belgrad und Bern gesehen, dass wir auf diesem Top-Niveau bestehen können. Mit unserer Art Fußball zu spielen, haben wir gegen jeden Gegner die Möglichkeit zu gewinnen. Das gilt auch für Midtjylland."

Anders als bei den Profis wird es quasi nur ein Hinspiel und kein Rückspiel in Leipzig geben. Die Entscheidung, wer eine Runde weiter kommt, wird am Dienstagnachmittag fallen. "Da muss dann alles für das Weiterkommen stimmen und man benötigt auch das berühmte Quäntchen Glück. Es wird ein tolles Spiel, auf das wir uns sehr freuen", so Heidinger.

Mut machen dürfte auch, dass die Sachsen am vergangenen Freitag Eintracht Braunschweig mit 3:1 besiegen konnten. Aris Bayindir (17) glänzte mit zwei Treffern.