13.02.2024 14:44 Im Liveticker: RB Leipzigs Champions-League-Kracher gegen Real Madrid

Am Dienstagabend empfängt RB Leipzig Real Madrid zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League in der Red Bull Arena.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler

Leipzig - Es ist angerichtet! RB Leipzig empfängt am Dienstagabend (21 Uhr/Amazon Prime) Real Madrid zum Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel in der heimischen Red Bull Arena. Für die Sachsen gilt, sich für das Rückspiel am 6. März eine gute Ausgangslage zu schaffen. Doch es wird brutal schwer. Im Oktober 2022 gewann RB Leipzig gegen Real Madrid in der heimischen Red Bull Arena mit 3:2. © PICTURE POINT / S. Sonntag Die Königlichen reisten - mit einigen Hürden - als Tabellenführer aus La Liga zu den Roten Bullen, haben am Wochenende den Zweitplatzierten FC Girona mit 4:0 an die Wand gespielt. Jetzt heißt der nächste Gegner RB. Die Rasenballer sind extrem schlecht ins neue Jahr gestartet. Das 2:0 gegen Union Berlin sorgte nur kurz für Freude, weil am vergangenen Samstag nur ein 2:2 beim FC Augsburg heraussprang. Trotzdem möchte man am Dienstag alles geben, um das große Wunder zu schaffen. RB Leipzig Kann Superstar doch spielen? RB Leipzigs Rose glaubt an Real-Finte! "Wir haben sicherlich keine Angst. Wir freuen uns auf den Gegner. Auf die Aufgabe. Auf unser Stadion. Das ist das, was wir wollen. Wofür wir die vergangene Saison und nun in der Gruppenphase hart gearbeitet haben", sagte Trainer Marco Rose (47) am Montag. Dafür kann er auf den kompletten Kader zurückgreifen. Um 21 Uhr ist Anpfiff. TAG24 ist für Euch im Liveticker dabei!

Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag