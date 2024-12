Dauergast in Leipzig? Rätselraten um Jürgen Klopp bei RB

Leipzig - Am 1. Januar steigt Jürgen Klopp (57) offiziell als "Head of Global Soccer" bei Red Bull ein. Schon jetzt wird heiß darüber diskutiert, wie seine Aufgaben dann genau aussehen und wie oft er bei RB Leipzig im Stadion sein wird.

Jürgen Klopp (57) steigt nach seiner Trainer-Karriere im Januar bei Red Bull als "Head of Global Soccer" ein. © Peter Byrne/Press Association/dpa

"So oft er will", sagte zumindest Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (49) am Sonntag gegenüber der "Sport Bild". Wie genau der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund aber seine Termine verteilt, sei ihm selbst überlassen.

In seiner Aufgabenbeschreibung steht, dass Klopp "schwerpunktmäßig dafür zuständig sei, die sportlich Verantwortlichen in den Vereinen bei der Weiterentwicklung der Red Bull Spielphilosophie zu unterstützen sowie sich darüber hinaus mit seinem Netzwerk beim Scouting von Top-Talenten und der Aus- und Weiterbildung von Trainern einzubringen".

Das wird natürlich unter anderem in New York bei den Red Bulls der Fall sein. Doch aktuell brennt es ja auch in Leipzig. Coach Marco Rose (48) würde sich den ein oder anderen Ratschlag sicherlich auch zu Herzen nehmen.

"Ich kann die Rolle von Jürgen nicht einschätzen, weil ich nicht genau weiß, welche Aufgabenstellung er vorfindet", sagte aber auch Jörg Schmadtke (60), ehemaliger Wegbegleiter Klopps beim FC Liverpool jetzt bei "Sky90". Sicherlich kann ausgeschlossen werden, dass er sich, sollte es eine erneute Rose-Talfahrt geben und ein Rauswurf in der Luft liegen, wieder auf die Trainerbank setzen wird.

Darüber hinaus scheint aber sehr schwer einzuschätzen zu sein, wie groß der Einfluss des 57-Jährigen zu Beginn wirklich schon sein wird oder ob er sich zunächst die ganze Sachlage erst einmal in Ruhe anschaut.