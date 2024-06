Kein Spieler für die Zukunft: Warum RB Leipzigs Neuzugang sofort einschlagen soll!

Bei RB Leipzig setzt man große Hoffnungen auf Assan Ouedraogo (18). © IMAGO / Beautiful Sports

Denn auch wenn RB-Sportdirektor Rouven Schröder (48) das Supertalent aus gemeinsamen Schalker Zeiten kannte, so war das nicht der Hauptgrund dafür, warum der 48-Jährige so hartnäckig um die Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers kämpfte.

Die Roten Bullen haben einen ganz klaren Ouedraogo-Plan! Der 18-Jährige soll nach Informationen des "Kicker" möglichst nicht mehr verliehen, sondern sofort in das Spiel der Rasenballer integriert werden.

Der Bundesligist hat den festen Glauben daran, dass der Neuzugang sofort weiterhelfen und möglicherweise einen Abgang von Xavi Simons (21) kompensieren kann.

Riesige Fußstapfen, in die der Dribbler, der in der abgelaufenen Saison 17 Spiele für die Knappen absolviert hat, treten soll. Das kann natürlich auch schiefgehen. Anfang Juli startet Leipzig in die Vorbereitung. Dort wird sich Trainer Marco Rose (47) einen ersten Blick riskieren können, wie weit Ouedraogo wirklich schon ist.

Worst Case: Der Kicker braucht noch ein bisschen Zeit. In dem Fall soll wohl aber eine Leihe innerhalb der Bundesliga angestrebt werden.