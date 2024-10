Er legt im Hintergrund schon los! Lotst Klopp diesen deutschen Weltmeister zu RB Leipzig?

Leipzig/Salzburg - Seine Personalie sorgt für heftige Diskussionen, vor allem natürlich in der Bundesliga. Ist RB Leipzig nun der erste Nutznießer des Engagements von Jürgen Klopp (57) bei Red Bull? Offiziell nimmt der neue "Head of Global Soccer" des österreichischen Konzerns seine Arbeit am 1. Januar 2025 auf, doch schon jetzt soll er im Hintergrund aktiv sein.