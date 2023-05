Krauß soll RB Leipzig verlassen: Diese Klubs wollen ihn

Leipzig - Mit Tom Krauß (21) als Leader im Mittelfeld hätte Schalke 04 beinahe noch das im Winter unmöglich erschienene Ziel Klassenerhalt gepackt. Trotz Top-Rückrunde muss der Revierklub dennoch den harten Gang zurück in die 2. Bundesliga antreten. Ohne Krauß, der höchstwahrscheinlich weiter erstklassig spielen wird.

Tom Krauß (21) wird RB Leipzig nach drei Jahren Leihe beim 1. FC Nürnberg und Schalke 04 im Sommer wohl endgültig verlassen. © David Inderlied/dpa

Das 2:4 bei RB Leipzig am Samstag hat die letzten Hoffnungen auf einen Verblieb in der Bundesliga begraben. Ausgerechnet bei seinem Stammverein kassierten Krauß und seine Mannschaftskollegen die Niederlage, die den Abstieg besiegelte.

Der 21-Jährige stand angeschlagen in der Red Bull Arena nicht auf dem Rasen. Neben dem 0:4 beim SC Freiburg, das er Gelb-gesperrt verpasste, war Krauß ansonsten in allen anderen Bundesliga-Partien am Ball (32 Spiele, zwei Tore).

Hätte S04 den Klassenerhalt gepackt, hätten die Königsblauen den Mittelfeldspieler für kolportierte drei Millionen Euro fest verpflichten können. Aufgrund des Abstiegs greift diese Option nun nicht.

Klar könnte Schalke den gebürtigen Leipziger dennoch holen. Allerdings ruft RB wohl eine Ablöse in Höhe von fünf bis sieben Millionen Euro auf. Zu viel für die Knappen. Und Krauß hat sicher auch die Ambitionen, weiter erstklassig zu kicken.