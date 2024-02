Macht RB Leipzigs Toptorschütze schon bald wieder den Abflug?

Leipzig - Er ist aktuell eine der Hauptlebensversicherungen von RB Leipzig ! Lois Openda (23) trifft und trifft, hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend schon 18 Tore erzielt und auch in den letzten drei Partien der Sachsen geknipst. Klar, dass das auch andere Klubs bemerken.

Ist der Belgier auch in der restlichen Saison im Strafraum so herausragend aktiv, werden die Roten Bullen im Sommer wohl mit einigen Angeboten konfrontiert werden. Die kann der Klub aber wohl getrost locker beiseiteschieben.

Das Verhältnis zum Trainer ist sehr gut! Marco Rose (47, l.) schätzt Openda sehr, zieht ihn aktuell Yussuf Poulsen (29, nicht im Bild) vor. © Picture Point / Roger Petzsche

Und auch Openda möchte definitiv irgendwann für einen europäischen Top-Verein spielen. Mit seinen 23 Jahren ist aber noch Zeit dafür. Für die kommende Saison sieht sich der Belgier in Leipzig.

Möglicherweise kann er auch Offensivkollege Xavi Simons (20) von einem Verbleib überzeugen. Dafür müssen die Roten Bullen aber definitiv in die Champions League. Aktuell rangiert der Klub auf Rang Fünf in der Bundesliga, was durch eine Reformänderung in dieser Saison für die Königsklasse reichen könnte.

Von solchen Gedankenspielen ist man in Leipzig aber weit weg. Am kommenden Samstag steht das schwere Auswärtsspiel beim FC Augsburg auf dem Plan.

Ein paar Tage später ist Real Madrid in der Red Bull Arena zu Gast. Ein Spiel, bei dem der aktuelle Toptorschütze Openda erneut wieder auf sich aufmerksam machen kann.