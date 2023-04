Pfiffe, viele leere Plätze, Schlitzohr Ajorque: Mainz verlängert RB Leipzigs Grusel-Serie

Den seit sechs Partien ungeschlagenen Rheinland-Pfälzern gehörte auch die zweite richtige Großchance: Stürmer Ajorque passte die Kugel in Spielmacher-Manier zu Ingvartsen, dessen Gegenspieler Willi Orban ihn gewähren ließ, der aber an Blaswich nicht vorbeikam (25.).

Vergab eine Riesenchance zum Ausgleich: Timo Werner (l.). © Picture Point/Roger Petzsche

Sah alles noch nicht so prall aus, was die zuletzt mit zwei Pleiten ohne eigenen Torerfolg in die Länderspielpause gegangenen Sachsen ablieferten, was die Fans auch mit nicht zu überhörenden Pfiffen quittierten.

Mainz kam durch einen Kopfball des nach einer Stach-Flanke blitzeblank hochgestiegenen Barreiro noch zu einer weiteren dicken Möglichkeit (30.). Auf der Gegenseite zeichnete sich Robin Zentner nach Timo Werners Sololauf und (unplatziertem) Schlenzer aus (41.).

Die Leipziger Ideenkreation lief auch nach dem Seitenwechsel kaum besser. Die mittlerweile eingewechselten David Raum, Amadou Haidara und Dani Olmo konnten die Lage zunächst nicht verbessern.

Viel schlimmer noch: Eine weitere Stach-Hereingabe fand diesmal Ajorque, der sensationell mit der halbhoch gehaltenen Schuhinnenseite ins obere linke Eck traf - 2:0 für Mainz (57.).

Zehn Minuten später sollte es noch schlimmer kommen: Einen Querpass konnten die Bullen nur halbherzig abwehren, Dominik Kohr packte die Gelegenheit und schloss flach ins rechte Eck zum 3:0 ab. (67.).