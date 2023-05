RB Leipzig auf dem Weg ins Pokalfinale: Bringt die Causa Eberl jetzt zu viel Unruhe rein?

Leipzig - Die Bundesliga-Saison ist für RB Leipzig vorbei, nun will man den zweiten Pokalsieg. Doch Unruhe gibt es um Sportvorstand Eberl (49), Rätselraten um Nkunku (25).

Plötzlich steht er wieder im Rampenlicht: Sportvorstand Max Eberl (49) ist gerade mal fünf Monate bei RB Leipzig im Amt, nun interessiert sich Bayern München für ihn. Er selbst hält sich zu der Angelegenheit bedeckt. © Jan Woitas/dpa

Gleich nach Schlusspfiff schalteten Willi Orban (30) und Co. auf Pokalmodus um, sangen vor den Fans tanzend "Deutscher Pokalsieger". Dieses Gefühl und diese Stärke zum Bundesligafinale will RB Leipzig mit nach Berlin nehmen.

"Die Jungs wissen, wie es sich anfühlt, das hilft uns, macht total Sinn, dass wir uns wieder so fühlen", sagte Marco Rose (46) nach dem 4:2 gegen den FC Schalke. Bislang sammelte der Trainer nur Final-Erfahrungen in Österreich: "In Deutschland sieht der Pokal ein bissel anders aus."

Daher wolle er die Abläufe beibehalten. "Ich glaube nicht, dass wir uns noch groß Dinge erarbeiten können. Wir wissen, was wir können. Wir wissen auch, was uns fehlt. Das können wir noch mal besprechen", sagte der 46-Jährige, denn nach der Führung habe man den mutig aufspielenden Königsblauen zu viel Räume gegeben.

Mit Blick auf Eintracht Frankfurt wisse man, "was auf uns zukommt. Grundordnung, Qualität, vor allem vorn drin."