RB Leipzig enttäuscht gegen Mainz: "Brutal bittere Pille", aber "kein Grund, verunsichert zu sein"

Der Wurm ist drin und will (noch) nicht raus bei RB Leipzig, die gegen Mainz 05 am Samstag die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge kassiert haben.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Der Wurm ist drin und will (noch) nicht raus bei RB Leipzig, die gegen Mainz 05 am Samstag die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge kassiert haben. Dass ebenfalls wieder kein eigenes Tor heraussprang, lässt Trainer Marco Rose (46) noch nicht verzweifeln. Da griff sich nicht nur Dani Olmo (24, l.) an den Kopf. © Picture Point/Roger Petzsche Das 0:3 gegen die nun seit sieben Partien ungeschlagenen Mainzer war "eine brutal bittere Pille, auch gerade in der Phase", sagte Torhüter Janis Blaswich (31) bei Sky und sprach mit der "Phase" auch die eben dritte Pleite nacheinander an. "Wir haben uns sehr viel vorgenommen nach der Länderspielpause: Wir wollten eigentlich einen Gang drauflegen und die richtige Antwort zeigen." Daraus wurde gegen das starke Team von Coach Bo Svensson (43) aber nichts. Trainerkumpel Rose zeigte sich auf der Pressekonferenz mit klarem Blick nach vorn. Zwar sei man Mainz "in fast allen Belangen unterlegen" gewesen. Aber: "Wir werden auch wieder Fußballspiele gewinnen, das ist klar - aber nicht mit der Leistung von heute." RB Leipzig 19:3! Setzt RB Leipzig seine Mega-Heimserie gegen Rückrunden-Vize fort? Unter der Woche habe der 46-Jährige auch einige Spieler zum Einzelgespräch gebeten, bestätigte er. Spätestens am Samstag merkte er aber, dass immer noch nicht alle Spieler "den Schalter im Kopf umgelegt" haben. Marco Rose (46) sah kaum etwas, was unter der Woche auf dem Trainingsplatz nach eigenen Angaben so gut funktionierte. © Jan Woitas/dpa RB Leipzig: Marco Rose sieht "keinen Grund, verunsichert zu sein" Von den Rängen der Red Bull Arena gab es vor allem zur Halbzeit einige Pfiffe. © Picture Point/Roger Petzsche "Wir sind an einem Punkt, wo auch der Kopf dazukommt und ich als Trainer natürlich gefordert bin, um klarzumachen, dass wir 'ne richtig gute Mannschaft sind mit hoher Qualität, die sich aber nicht in jedem Spiel darauf verlassen darf", erklärte Rose weiter. Er widersprach auch Emil Forsberg (31), denn es gäbe "keinen Grund, verunsichert zu sein, wenn man als Mannschaft zusammensteht und auf das konzentriert, was wichtig ist". Für Rose gilt es jetzt, zumindest eine annähernd eindrucksvolle Ungeschlagen-Serie wie die 18 Pflichtspiele ohne Pleite zwischen Oktober und Februar hinzubekommen: "Dorthin wollen wir wieder!" RB Leipzig Pfiffe, viele leere Plätze, Schlitzohr Ajorque: Mainz verlängert RB Leipzigs Grusel-Serie Dorthin müssen sie auch wieder, denn aktuell liegt der Pokalsieger mit zwei Zählern Rückstand auf den Vierten SC Freiburg auf Platz fünf, der "nur" zur Europa League berechtigen würde. Um wichtige Spieler zu halten und neue interessante hinzuzubekommen, sei eine Königsklassen-Quali aber unabdingbar, sagte Sport-Geschäftsführer Max Eberl (49) vor dem Anpfiff. Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) geht's für RB im Viertelfinal-Kracher des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund weiter - mit verändertem Gesicht? Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC Bayern München 26 76:29 55 2 Borussia Dortmund 26 57:35 53 3 1. FC Union Berlin 26 41:28 51 4 SC Freiburg 26 39:35 47 5 RB Leipzig 26 49:33 45 6 Eintracht Frankfurt 26 47:37 41 7 Bayer 04 Leverkusen 26 48:40 40 8 1. FSV Mainz 05 26 43:36 40 9 VfL Wolfsburg 26 46:34 39 10 Borussia Mönchengladbach 25 40:44 31 11 SV Werder Bremen 25 39:48 31 12 FC Augsburg 26 34:47 29 13 1. FC Köln 25 33:44 27 14 VfL Bochum 1848 26 28:57 26 15 TSG 1899 Hoffenheim 25 33:45 22 16 Hertha BSC 26 31:49 22 17 FC Schalke 04 26 21:48 21 18 VfB Stuttgart 26 29:45 20 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

