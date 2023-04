RB Leipzig: Herr Eberl, was passiert, wenn Sie die Champions League verpassen?

Max Eberl (49) will und muss fast schon mit RB Leipzig die Champions League erreichen. © Picture Point/Roger Petzsche

Für den derzeitigen Tabellenfünften aus der Messestadt gibt es gegen die Nullfünfer nur ein Ziel und das heißt Heimsieg. Im besten Fall könnte RB so an den parallel kickenden SC Freiburg und sogar am Dritten 1. FC Union Berlin vorbeiziehen.

Landen die Sachsen am Ende der Saison nicht unter einen der ersten vier Plätzen, die zur Teilnahme an der Champions League berechtigen, wäre das ein herber Rückschlag.

Für gleich mehrere noch offene Vertragsverhandlungen wäre dies "nicht so schön und für uns als Klub sowieso nicht", sagte Eberl bei Sky. "Wir waren Dauergast in der Champions League, wir wollen Zweiter sein - das ist ein Stück weit auch ein Muss, was wir erreichen wollen."

Bei den anstehenden Vertragsverhandlungen wie von Dani Olmo (24), aber auch bei Neuverpflichtungen sei das Erreichen der Königsklasse "ein großes Faustpfand".