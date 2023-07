RB Leipzig im Camp: Gleitschirmflieger landet auf Platz und trifft gegen Gulacsi

Die Sachsen sind am Donnerstag nach Bruneck gereist. Im Trainingslager stehen drei Tests, unter anderem gegen Werder Bremen, auf dem Plan.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler

Leipzig/Bruneck (Italien) - Bundesligist RB Leipzig ist am Donnerstag im Trainingslager im italienischen Bruneck angekommen, wo die Sachsen bis zum 28. Juli bleiben werden. TAG24 ist live vor Ort dabei und hält Euch im Ticker auf dem Laufenden.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose (46) hat die Qual der Wahl. Wer ergattert sich einen der begehrten Stammplätze in seinem Team? Die Neuen El Chadaille Bitshiabu (18, l.) und Xavi Simons (20, davor) wollen sich empfehlen. © Picture Point/Roger Petzsche Nach der ersten Einheit am Donnerstag stehen in den darauffolgenden Tagen unter anderem die Tests gegen Udinese Calcio (1:2), Werder Bremen und Ipswich Town (beide 28. Juli) auf dem Plan. Naby Keita (28), ehemaliger Rasenballer und Neuzugang der Bremer, wird verletzt leider nicht mitspielen können.

Nicht mit im Trainingslager dabei sein wird Andre Silva (27), der nach seinem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel seine Reha in Madrid fortsetzt und Alexander Sörloth (27), der Dienstagabend zum FC Villarreal verkauft wurde. Mohamed Simakan (23), der mit Frankreich an der U21-EM teilgenommen hatte, stieß erst am Sonntag zum Team. Auch nicht mit unter der italienischen Sonne: US-Boy Caden Clark (20), der wohl verliehen werden soll, Fabrice Hartmann (22) und Frederik Jäkel (22). RB Leipzig Titelverteidigung, Neustart oder Absturz: Was ist drin für RB Leipzig? Zudem befindet sich Stammkeeper Peter Gulacsi (33) nach seinem Kreuzbandriss weiter im Aufbautraining, ist aber mit der Mannschaft trotzdem in Italien dabei. Frühzeitig abreisen musste Jugend-Abwehrspieler Sammy Mohammad (18), den kurzfristig U19-Kollege Tim Köhler (18) ersetzte.

27. Juli, 12.46 Uhr: Gleitschirmflieger landet auf Spielfeld und schießt Tor

Zum Ende der Mittagseinheit steuerten zwei Gleitschirmflieger-Piloten auf den Trainingsplatz zu. Während einer auf der angrenzenden Wiese auf den Boden aufsetzte, landete der zweite auf dem Spielfeld, rannte auf ein Tor zu und traf mit seinem Schuss auch in die Maschen. Später setzte auch noch ein dritter auf, gefolgt vom Helikopter, aus dem die Männer gesprungen waren. Es handelte sich um eine Promo-Aktion des Hauptsponsors Red Bull.

Zwei Gleitschirmflieger im Anflug. © Nico Zeißler

Einer von ihnen erzielte nach der Landung ein Tor gegen Peter Gulacsi. © Nico Zeißler

27. Juli, 12.05 Uhr: Rund 150 Fans beim Training

Während die Mannschaft gleichzeitig Angriffs- und Abwehrverhalten probt sowie Torabschlüsse verbessert, schauen um die 150 Fans zu, bejubeln jeden Treffer mit Sprechchören. Dani Olmo grüßte mit einem aus seinen Händen geformten Herz zurück.

Ilaix Moriba steigt zum Kopfball nach Flanke von David Raum hoch, versucht Janis Blaswich im Tor zu überwinden. © Nico Zeißler

27. Juli, 10.37 Uhr: Mannschaft erstmals nach Test-Niederlage auf dem Rasen

Buongiorno aus dem (noch?) sonnigen Reischach. Der Platz wird an Camp-Tag 8 noch einmal gewässert, bevor nach der gestrigen Regeneration und der vorangegangenen Testspiel-Niederlage gegen Udinese Calcio (1:2) die erste Einheit auf dem Rasen stattfindet. Wieder voll mittrainieren werden Emil Forsberg und U21-EM-Teilnehmer Mohamed Simakan. Zumindest Teile des Mannschaftstrainings werden nach ihren muskulären Problemen wieder Yussuf Poulsen und Christoph Baumgartner absolvieren. Vor Ort ist neben Marcus Sorg, dem Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, auch unter anderem Dominik Kaiser, neuer Leiter des Career Centers der Sachsen. Der Technische Direktor von Red Bull Soccer International, Mario Gomez, war ebenfalls schon beim Team. Es ist der vorletzte Tag des Südtirol-Trainingslagers, bevor es am morgigen Freitag über das Testturnier in Innsbruck gegen Bremen und Ipswich zurück nach Leipzig geht.

An mehreren Stationen, hier mit Ilaix Moriba (l.), Timo Werner (2.v.l.) und Lenny Hennig (r.), werden Spielformen einstudiert. © Nico Zeißler

26. Juli, 15.26 Uhr: Lois Openda stellt sich vor

Der für eine Sockelablöse von 38 Millionen Euro verpflichtete Lois Openda (23) hat sich am Mittwoch in einer Medienrunde vorgestellt. Die Aussagen des Stürmers lest Ihr im Extra-Artikel Verlässt Rekord-Openda RB Leipzig nach nur einem Jahr? "Ihr müsst keine Angst haben!"

Lois Openda (23) beim Fotoshooting am Mittwochnachmittag. © Picture Point/Roger Petzsche

26. Juli, 12.55 Uhr: RB-Boss Johann Plenge will Auslandsvermarktung stärken

"Wir haben ein brutal starkes Produkt Bundesliga. Wir sind aber nicht an dem Punkt, an dem andere Ligen sind, um dieses Produkt auch in die Welt hinauszutragen", sagt Leipzigs neuer Vorstandsvorsitzender Johann Plenge (38), will mit dem Verein ab dem kommenden Sommer in die USA oder Asien. Was er noch zu den TV-Geldern und der gescheiterten DFL-Abstimmung zum Investoren-Einstieg sagt, lest Ihr im Extra-Artikel RB Leipzig weit weg auf Marketingtour: Unterstützung für Bayern und Dortmund.

Johann Plenge (38) ist seit November 2022 neuer Vorstandsvorsitzender bei RB Leipzig. © Picture Point/Roger Petzsche

26. Juli, 9.52 Uhr: Regeneration nach Testspiel-Niederlage

Guten Morgen an Tag 7 im RB-Trainingslager. Die Mannschaft absolviert heute eine regenerative Einheit im Fitnessstudio unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 14 Uhr gibt es eine Medienrunde mit Rekord-Einkauf Lois Openda, die live bei YouTube übertragen wird.

Sonniger Morgen im Pustertal. © Nico Zeißler

26. Juli, 8.30 Uhr: Stimmen zum Spiel

Die Aussagen von Marco Rose zum 1:2 gegen Udine lest Ihr im Extra-Artikel RB-Coach Rose hängt Niederlage nicht zu hoch: "Haben uns phasenweise einen Wolf gespielt".

Verliert nicht gern, hat aber wichtige Erkenntnisse gezogen: Marco Rose. © Picture Point/Roger Petzsche

25. Juli, 20 Uhr: RB Leipzig verliert Test - Teenies kreischen für RB-Stars

Gegen Udinese Calcio heißt es am Ende 1:2. Den Spielbericht gibt's im Extra-Artikel. Nach dem Schlusspfiff war das Dolomitenstadion außer Rand und Band. Zumindest zahlreiche Kinder und Jugendliche versammelten sich im strömenden Regen vor dem Kabinentrakt, kreischten sich die Seele aus dem Leib, um unter anderem Timo Werner, Josko Gvardiol und Xaver Schlager ganz nah zu sein. Die Profis erfüllten fleißig Autogramm- und Selfiewünsche.

Dutzende Kids waren im strömenden Regen scharf auf die RB-Stars. © Nico Zeißler

Unter anderem Josko Gvardiol (21, l.) und Xaver Schlager (25, M.) erfüllten Foto- und Autogrammwünsche. © Nico Zeißler

25. Juli, 17.25 Uhr: Ex-Leipziger Lazar Samardzic bei Udinese in der Startelf

Beim von Andrea Sottil trainierten Gegnerteam beginnt unter anderem Lazar Samardzic, der seit zwei Jahren beim Serie-Klub-Verein kickt sowie der französische Weltmeister Florian Thauvin.

Der Ex-Bulle Lazar Samardzic (2.v.r.) beginnt bei Udinese. © Nico Zeißler

25. Juli, 17.08 Uhr: Aufstellungen sind da, vier Neuzugänge in Startelf, Rekord-Einkauf auf der Bank

Mittlerweile ist auch die Aufstellung der Sachsen eingetrudelt. Sie starten mit Janis Blaswich im Tor, El Chadaille Bitshiabu, Tim Köhler, Willi Orban und Benjamin Henrichs in der Abwehr, im defensiven Mittelfeld mit Kevin Kampl und Nicolas Seiwald, auf den Zehnern mit Aris Bayindir und Dani Olmo sowie mit Benjamin Sesko und Xavi Simons im Angriff. Auf der Bank sitzen unter anderem die weiteren Neuzugänge Lois Openda und Fabio Carvalho. Nicht zur Verfügung stehen hingegen Emil Forsberg, Christoph Baumgartner, Yussuf Poulsen (alle muskuläre Probleme) und Mohamed Simakan aufgrund seiner verspäteten Rückkehr nach der U21-EM.

25. Juli, 17.04 Uhr: Test gegen Udinese Calcio in Österreich

Servus aus dem Dolomitenstadion! Rund 80 Minuten Fahrtzeit entfernt vom Trainingslager trifft RB ab 18 Uhr im österreichischen Lienz auf Udinese Calcio. Es wird der erste Härtetest nach dem 7:0 gegen den FC Grimma. Das Spiel wird live auf dem Leipziger YouTube-Kanal und bei Sky übertragen.

Über das Dolomitenstadion in Lienz zieht gerade ein Regenschauer hinweg. © Picture Point/Roger Petzsche

25. Juli, 15.45 Uhr: Geschäftsführer Johann Plenge äußert sich zur Zukunft der Red Bull Arena

RB Leipzigs Geschäftsführer und Chief Strategy Officer (CSO) Johann Plenge (38) hat sich am Rande des Trainingslagers in Bruneck in einer Medienrunde unter anderem dazu geäußert, wie man Dauerkartenbesitzer in Zukunft vermehrt ins Stadion bringen möchte. "Eine Karte zu kaufen ist das eine, ins Stadion zu kommen das andere. Wir wollen die Leute im Stadion haben! Wir haben für die kommende Saison Maßnahmen getroffen, um dafür zu sorgen, nicht nur viele Leute im Stadion, sondern diese auch auf den Plätzen zu haben", so der 38-Jährige. Wie man das genau bewerkstelligen möchte und welche Pläne es sonst noch für die Red Bull Arena in den nächsten Jahren gibt, lest Ihr im Extra-Artikel: RB Leipzig will weniger leere Plätze im Stadion: "Haben Maßnahmen getroffen!"

RB Leipzigs Geschäftsführer und Chief Strategy Officer (CSO) Johann Plenge (38) hat klare Pläne im Bezug auf die Red Bull Arena. © Picture Point/Roger Petzsche

25. Juli, 10.42 Uhr: Start in Tag 6 - Entwarnung bei Josko Gvardiol

Vor dem am Abend im österreichischen Lienz stattfindenden Testspiel gegen Italo-Klub Udinese Calcio gibt es Entwarnung bei Josko Gvardiol. Der Kroate hatte die Einheit am Montagnachmittag vorzeitig abgebrochen. Eine Verletzung hat er allerdings nicht davongetragen, wegen eines im Knie verspürten Schmerzes aber vorsichtshalber das Training beendet. Am Dienstagvormittag betrat er nach einer Taktikbesprechung gemeinsam mit seinen Teamkollegen den Platz. Aus Vorsichtsmaßnahmen trainierte Christoph Baumgartner am Vormittag individuell.

Freudestrahlend war Josko Gvardiol am Dienstag wieder auf dem Platz. © Picture Point/Roger Petzsche

Eine letzte Trainingseinheit vor dem Test gegen Udinese Calcio am Abend. © Picture Point/Roger Petzsche

24. Juli, 17.25 Uhr: Training beendet, Gvardiol früher runter - Diese Songs liefen im Fitnesszelt

Nach etwa einer Stunde Flanken- und Schussübungen ist die zweite Trainingseinheit des Tages beendet worden. Diese musste der von Manchester City umworbene Josko Gvardiol frühzeitig abbrechen, demonstrierte dem Trainerteam dabei, wie seine mutmaßlich nicht allzu schlimme Knie-Blessur zustande kam. Im Fitnesszelt lief während der Einheit eine Playlist, zu der unter anderem "1, 2, Step" von Ciara, "Who Run The World (Girls)" von Beyonce, Missy Elliotts "Work It", Justin Timberlakes "Mirrors" oder auch "Breathe" von Blu Cantrell zählten. Marco Rose schnappte sich anschließend noch den möglicherweise noch wechselnden Ilaix Moriba für ein Einzelgespräch, auch Rekordeinkauf Lois Openda plauderte unter vier Augen mit dem Cheftrainer. Mit Keeper Fernando Dickes übten Fabio Carvalho und David Raum noch Freistöße. Die Letzten auf dem Feld waren die Nachwuchskicker Dickes, Lenny Hennig, Tim Köhler und Aris Bayindir.

Physiotherapeut Nikolaus Schmid (52) schaut sich Josko Gvardiols lädiertes Knie an. © Picture Point/Roger Petzsche

Mit Ilaix Moriba (l.) sprach Trainer Marco Rose (M.) separat. © Nico Zeißler

Auch Lois Openda (r.) schnappte sich der Coach. © Nico Zeißler

24. Juli, 16.20 Uhr: Strömender Regen leitet auch zweite Einheit ein

Die zweite Trainingseinheit des Tages beginnt im strömenden Regen. Die erste am Vormittag startete etwas verspätet nach einem kräftigen Schauer im dann Trockenen. Die Hütchen stehen bereit, ein paar Fußball-Dummies stecken im Rasen. Es wird sich schon warmgeschossen.

Schmuddel-Wetter zum Auftakt der zweiten Einheit. © Nico Zeißler

24. Juli, 16.16 Uhr: Fabio Carvalho über Klopp, Forsberg und seine Lieblingsposition

Montagnachmittag stellte sich nach Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald auch Fabio Carvalho in einer Medienrunde offiziell vor. Seine Aussagen findet Ihr im Extra-Artikel Kloppo-Talent Carvalho jetzt bei RB Leipzig: "War auf keinen anderen Klub fokussiert".

Stand in einer Medienrunde am Montag Rede und Antwort: Fabio Carvalho. © Picture Point/Roger Petzsche

24. Juli, 12.48 Uhr: Yussuf Poulsen muss weiter zuschauen - Mohamed Simakan erstmals dabei

Auch drei Tage nach seinem abgebrochenen Mannschaftstraining arbeitet Yussuf Poulsen - wie auch Lukas Klostermann - am Montag individuell, kann beim Kleinfeld-Kick seiner Teamkollegen aufgrund seiner Muskelbeschwerden nur zuschauen. Wann und ob der Däne wieder voll einsteigen kann, ist unklar. Beim Testspiel gegen Udinese Calcio am Dienstag fehlt er definitiv, fraglich noch ob er beim Mini-Turnier gegen Ipswich Town und Werder Bremen am Freitag mitwirken kann. Derweil ist Frankreichs U21-EM-Teilnehmer Mohamed Simakan in Südtirol eingetroffen, hat am Montag aus Belastungssteuerungsgründen aber noch individuell trainiert, wird gegen Udine ebenfalls nicht auflaufen.

Das Training beginnt. © Picture Point/Roger Petzsche

Kleinfeld-Spiel. © Picture Point/Roger Petzsche

Yussuf Poulsen (l.) sitzt auf einem Ball und schaut zu, wie der Rest auf dem Kleinfeld kickt. © Nico Zeißler

Und macht abseits des Rasens Übungen. © Picture Point/Roger Petzsche

Nach seiner verspäteten Ankunft war Mohamed Simakan (r.) erstmals mit dem Team auf dem Platz, trainierte aber zunächst individuell. © Picture Point/Roger Petzsche

24. Juli, 11.05 Uhr: Fabio Carvalho führt Fans durch sein Hotelzimmer

In einem dreiminütigen Video-Zusammenschnitt hat Liverpool-Leihgabe Fabio Carvalho die RB-Fans durch sein Zimmer im "Falkensteiner Hotel Kronplatz" geführt. "Ich habe mich für zwei Minuten gefragt: 'Wo ist die Toilette?'", scherzte der 20-Jährige, der diese letztlich hinter einer Holzschiebetür fand. Und er plauderte aus, dass es der gegenüber wohnende Benjamin Sesko nicht so mit der Zeit hat. "Wenn ich runter zum Essen gehe, klopfe ich an seine Tür, weil er immer zu spät ist." Weiterhin hat der portugiesische U21-Nationalspieler gezeigt, dass er eine Playstation und eine Bibel ("Ich bin gläubiger Christ, das ist sehr wichtig für mich") mit nach Südtirol genommen hat. Das ganze Video haben wir Euch angehängt.

Laut Fabio Carvalho (r.) wäre Zimmernachbar Benjamin Sesko (l.) unpünktlich, wenn er nicht ständig an seine Tür klopfen würde. © Picture Point/Roger Petzsche

24. Juli, 10.40 Uhr: Heftiger Regenschauer verzögert Trainingsstart

Nachdem es kurz vor Beginn des regulären Trainings um 10.30 Uhr ordentlich geschüttet hat, hat sich auch die Anreise der Mannschaft verzögert. Noch ist hier keiner auf dem Rasen, aber da jetzt wieder die Sonne scheint, kann es nicht mehr allzu lang dauern.

Um 10.45 Uhr - nun bei strahlendem Sonnenschein - kamen Mannschaft und Trainerteam auf ihren Fahrrädern. © Nico Zeißler

23. Juli, 18 Uhr: Rafting-Tour als Teambuilding

Am Sonntagnachmittag war die Mannschaft nach dem Poolausflug noch bei einer Rafting-Tour, die die acht neuen Spieler mit den "alt" eingesessenen zusammenschweißen sollte. Montag stehen dann wieder zwei reguläre Trainingseinheiten auf dem Plan.

Adrenalin schweißt zusammen: Am Sonntag waren die Spieler auf einer Rafting-Tour. © RB Leipzig/motivio

Alte und neue Spieler sollten so ihre Verbindung stärken. © RB Leipzig/motivio

23. Juli, 10.24 Uhr: Heute nur Regeneration und Teambuilding

Buongiorno aus dem norditalienischen Pustertal. Nach dem gestrigen Teamabend sind am heutigen Sonntag keine öffentlichen Trainingseinheiten geplant. Ab 11 Uhr wird die Mannschaft Regenerations- und teambildende Maßnahmen durchführen, unter anderem mit Spielchen im Außen-Pool. Zeit für uns Medienvertreter, die Postkarten-schönen Landschaften zu erkunden und genießen.

Die Spieler von RB Leipzig hatten am Sonntag im Pool offensichtlich viel Freude. © RB Leipzig/motivio

Samstagabend aufgenommen, auch am Sonntagmorgen noch schön: Blick vom 1354 Meter hohen Almdorf Haidenberg auf Bruneck (l.) und umliegende Ortschaften. © Nico Zeißler

22. Juli, 16 Uhr: Gegner für Saisoneröffnung bekannt gegeben

Nachdem der Saison-Opener gegen Paris Saint-Germain ins Wasser gefallen war, hat RB am Nachmittag bestätigt, dass am 5. August um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena gegen UD Las Palmas, spanischer Aufsteiger in die LaLiga von Gran Canaria, getestet wird. Tickets zwischen 5 und 10 Euro wird es ab kommendem Montag (24. Juli, 10 Uhr) auf der Homepage geben. Weiterhin ist im Rahmen der Saisoneröffnung das Kleinfeldturnier "Four 2 Score World Final" (bereits ab 4. August) und ein laut Verein "buntes Festwiesenprogramm sowie die Teamvorstellung des Kaders" vorgesehen. Eintritt hierfür ist jeweils frei. Weitere Infos auf der RB-Homepage.

22. Juli, 15.48 Uhr: Nicolas Seiwald freut sich auf Fans in der Red Bull Arena

Im Rahmen seiner Vorstellung hat Neuzugang Nicolas Seiwald am Samstagnachmittag über seine ersten Tage bei seinem neuen Klub gesprochen, für den er Salzburg nach 14 Jahren für 20 Millionen Euro verließ. Worüber er sich freut, was er vom Vergleich mit Konrad Laimer hält und was ihn beim Teamabend erwartet, lest Ihr im Extra-Artikel RB Leipzigs Neu-Ösi Seiwald: Worauf er sich besonders freut, was ihm beim Teamabend bevorsteht.

Nicolas Seiwald (22) war RB Leipzig 20 Millionen Euro wert. © Picture Point/Roger Petzsche

22. Juli, 13.20 Uhr: Farb-Attacke auf Fan-Tribüne

In der Nacht zu Samstag ist auf die Fan- und Medientribüne des Trainingszentrums eine Farb-Attacke verübt worden. Unbekannte schmierten "Fuck RB" und "Nein zu RB" in gelber Schrift auf Banner des Hauptsponsors Red Bull.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag... © Nico Zeißler

... wurden Banner der Roten Bullen beschmiert. © Nico Zeißler

22. Juli, 13.10 Uhr: Einheit beendet

Die einzig öffentliche Trainingseinheit des Tages ist vorüber, Spieler und Staff liefen, joggten oder fuhren mit ihren Bikes zurück ins Hotel, wo 13.15 Uhr das Mittagessen wartet. 14.15 Uhr steht dann eine Medienrunde mit Neu-Ösi Nicolas Seiwald an, die live auf dem Leipziger YouTube-Kanal übertragen wird.

Hugo Novoa (Foto) & Co. radelten nach der Einheit zurück ins Hotel. © Nico Zeißler

22. Juli, 11.25 Uhr: Abwehrspieler abgereist, U19-Kollege ersetzt ihn

Nachdem sich U19-Abwehrspieler Sammy Mohammad (18) am Freitag am Fuß verletzt hatte, reiste sein gleichaltriger Teamkollege Tim Köhler ins Trainingslager nach. Weiterhin aus Vorsichtsmaßnahmen nicht auf dem Rasen ist Stürmer Yussuf Poulsen, der individuell arbeitet.

Tim Köhler (18) reiste für Sammy Mohammad (18) ins Trainingslager nach. (Archivbild) © Picture Point/Gabor Krieg

Trainer Marco Rose erklärt, was er von seinen Jungs erwartet. © Nico Zeißler

22. Juli, 10.30 Uhr: Trainingslager-Tag 3 startet

Der Platz strahlt im Sonnenschein, diesmal stecken Stangen im Rasen, das Trainerteam spielt sich den Ball hin und her, bevor die Profis bereit sind. Zunächst gibt's in großer Runde ein "Happy Birthday to you"-Geburtstagsständchen für Athletiktrainer Ruwen Faller, der seinen 43. Geburtstag feiert. Anschließend wird sich locker eingelaufen, gefolgt von schnellen Ausfallschritten und Kniehebern sowie Ansprinten. Auf der anderen Seite des Feldes trainieren natürlich auch die Torhüter. Am heutigen Samstag steht nur eine öffentliche Einheit auf dem Plan, am Nachmittag geht's in den Fitnessraum - ohne die Blicke Außenstehender.

Auf dem Weg zum Trainingsplatz noch einen Blick aufs tolle Panorama erhaschen. © Nico Zeißler

Das Trainerteam wartet auf die Profis, Josko Gvardiol (2.v.r.) auf seine Kollegen. © Nico Zeißler

21. Juli, 17.04 Uhr: Zweite Tageseinheit bei zunächst strahlendem Sonnenschein

Ein paar Wolken bedecken noch den Himmel, die 21 Grad Außentemperatur fühlten sich in der Sonne zunächst deutlich wärmer an, später begann es aber auch wieder zu tröpfeln. Nach kurzer Besprechung geht's mit der zweiten Einheit des Freitags los. Ein paar Spieler-Dummies stehen auch schon auf dem satten Grün. Knapp 100 Zuschauer auf den Rängen - und damit deutlich mehr als an Tag 1 - auch. Einer der Schwerpunkte am späten Nachmittag: Aufbauspiel, garniert von Boccia. Rund 90 Minuten später war der zweite Tag auch vorbei, Yussuf Poulsen ist am Freitag nicht wieder zurückgekehrt.

Die ersten Fußball-Dummies stehen bereit, gleich beginnt die zweite Tageseinheit. © Nico Zeißler

Der zweite Trainingstag ist rum. © Picture Point/Roger Petzsche

21. Juli, 13.58 Uhr: Xavi Simons will sich beweisen

Als einer der Neuzugänge drängt natürlich auch Xavi Simons in die Startelf. Der Niederländer möchte den nun freien Platz von Dominik Szoboszlai ergattern. Welchen Eindruck der 20-Jährige bislang im Trainingscamp macht, gibt es im folgenden Extra-Artikel zu lesen: Das kann RB Leipzig von seinem neuen Internet-Star erwarten.