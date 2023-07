RB Leipzig im Camp: Pool-Fun und Rafting-Tour am freien Sonntag

Die Sachsen sind am Donnerstag nach Bruneck gereist. Im Trainingslager stehen drei Tests, unter anderem gegen Werder Bremen, auf dem Plan.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler

Leipzig/Bruneck - Bundesligist RB Leipzig ist am Donnerstag im Trainingslager im italienischen Bruneck angekommen, wo die Sachsen bis zum 28. Juli bleiben werden. TAG24 ist live vor Ort dabei und hält Euch im Ticker auf dem Laufenden.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose (46) hat die Qual der Wahl. Wer ergattert sich einen der begehrten Stammplätze in seinem Team? Die Neuen El Chadaille Bitshiabu (18, l.) und Xavi Simons (20, davor) wollen sich empfehlen. © Picture Point/Roger Petzsche Nach der ersten Einheit am Donnerstag stehen in den darauffolgenden Tagen unter anderem die Tests gegen Udinese Calcio (25. Juli), Werder Bremen und Ipswich Town (beide 28. Juli) auf dem Plan. Naby Keita (28), ehemaliger Rasenballer und Neuzugang der Bremer, wird verletzt leider nicht mitspielen können. Nicht mit im Trainingslager dabei sein werden Andre Silva (27), der nach seinem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel seine Reha in Madrid fortsetzt und zunächst auch Mohamed Simakan (23), der mit Frankreich an der U21-EM teilgenommen hatte und erst später in der kommenden Woche zum Team stößt. Auch nicht mit unter der italienischen Sonne: US-Boy Caden Clark (20), der wohl verliehen werden soll, Fabrice Hartmann (22) und Frederik Jäkel (22). RB Leipzig RB Leipzig: Eberl hofft, dass Gvardiol Medizinchecks "nicht hinter unserem Rücken gemacht" hat Zudem befindet sich Stammkeeper Peter Gulacsi (33) nach seinem Kreuzbandriss weiter im Aufbautraining, ist aber mit der Mannschaft trotzdem in Italien dabei.

24. Juli, 18 Uhr: Rafting-Tour als Teambuilding

Am Sonntagnachmittag war die Mannschaft nach dem Poolausflug noch bei einer Rafting-Tour, die die vielen neuen Spieler mit den "alt" eingesessenen zusammenschweißen sollte.

Adrenalin schweißt zusammen: Am Sonntag waren die Spieler auf einer Rafting-Tour. © RB Leipzig / motivio

Alte und neue Spieler sollten so ihre Verbindung stärken. © RB Leipzig / motivio

23. Juli, 10.24 Uhr: Heute nur Regeneration und Teambuilding

Buongiorno aus dem norditalienischen Pustertal. Nach dem gestrigen Teamabend sind am heutigen Sonntag keine öffentlichen Trainingseinheiten geplant. Ab 11 Uhr wird die Mannschaft Regenerations- und teambildende Maßnahmen durchführen, unter anderem mit Spielchen im Außen-Pool. Zeit für uns Medienvertreter, die Postkarten-schönen Landschaften zu erkunden und genießen.

Die Spieler von RB Leipzig hatten am Sonntag im Pool offensichtlich viel Freude. © RB Leipzig / motivio

Samstagabend aufgenommen, auch am Sonntagmorgen noch schön: Blick vom 1354 Meter hohen Almdorf Haidenberg auf Bruneck (l.) und umliegende Ortschaften. © Nico Zeißler

22. Juli, 16 Uhr: Gegner für Saisoneröffnung bekannt gegeben

Nachdem der Saison-Opener gegen Paris Saint-Germain ins Wasser gefallen war, hat RB am Nachmittag bestätigt, dass am 5. August um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena gegen UD Las Palmas, spanischer Aufsteiger in die LaLiga von Gran Canaria, getestet wird. Tickets zwischen 5 und 10 Euro wird es ab kommendem Montag (24. Juli, 10 Uhr) geben. Weiterhin ist im Rahmen der Saisoneröffnung das Kleinfeldturnier "Four 2 Score World Final" (bereits ab 4. August) und ein laut Verein "buntes Festwiesenprogramm sowie die Teamvorstellung des Kaders" vorgesehen. Eintritt hierfür ist jeweils frei. Weitere Infos auf der RB-Homepage.

22. Juli, 15.48 Uhr: Nicolas Seiwald freut sich auf Fans in der Red Bull Arena

Im Rahmen seiner Vorstellung hat Neuzugang Nicolas Seiwald am Samstagnachmittag über seine ersten Tage bei seinem neuen Klub gesprochen, für den er Salzburg nach 14 Jahren für 20 Millionen Euro verließ. Worüber er sich freut, was er vom Vergleich mit Konrad Laimer hält und was ihn beim Teamabend erwartet, lest Ihr im Extra-Artikel RB Leipzigs Neu-Ösi Seiwald: Worauf er sich besonders freut, was ihm beim Teamabend bevorsteht.

Nicolas Seiwald (22) war RB Leipzig 20 Millionen Euro wert. © Picture Point/Roger Petzsche

22. Juli, 13.20 Uhr: Farb-Attacke auf Fan-Tribüne

In der Nacht zu Samstag ist auf die Fan- und Medientribüne des Trainingszentrums eine Farb-Attacke verübt worden. Unbekannte schmierten "Fuck RB" und "Nein zu RB" in gelber Schrift auf Banner des Hauptsponsors Red Bull.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag... © Nico Zeißler

... wurden Banner der Roten Bullen beschmiert. © Nico Zeißler

22. Juli, 13.10 Uhr: Einheit beendet

Die einzig öffentliche Trainingseinheit des Tages ist vorüber, Spieler und Staff liefen, joggten oder fuhren mit ihren Bikes zurück ins Hotel, wo 13.15 Uhr das Mittagessen wartet. 14.15 Uhr steht dann eine Medienrunde mit Neu-Ösi Nicolas Seiwald an, die live auf dem Leipziger YouTube-Kanal übertragen wird.

Hugo Novoa (Foto) & Co. radelten nach der Einheit zurück ins Hotel. © Nico Zeißler

22. Juli, 11.25 Uhr: Abwehrspieler abgereist, U19-Kollege ersetzt ihn

Nachdem sich U19-Abwehrspieler Sammy Mohammad (18) am Freitag am Fuß verletzt hatte, reiste sein gleichaltriger Teamkollege Tim Köhler ins Trainingslager nach. Weiterhin aus Vorsichtsmaßnahmen nicht auf dem Rasen ist Stürmer Yussuf Poulsen, der individuell arbeitet.

Tim Köhler (18) reiste für Sammy Mohammad (18) ins Trainingslager nach. (Archivbild) © Picture Point/Gabor Krieg

Trainer Marco Rose erklärt, was er von seinen Jungs erwartet. © Nico Zeißler

22. Juli, 10.30 Uhr: Trainingslager-Tag 3 startet

Der Platz strahlt im Sonnenschein, diesmal stecken Stangen im Rasen, das Trainerteam spielt sich den Ball hin und her, bevor die Profis bereit sind. Zunächst gibt's in großer Runde ein "Happy Birthday to you"-Geburtstagsständchen für Athletiktrainer Ruwen Faller, der seinen 43. Geburtstag feiert. Anschließend wird sich locker eingelaufen, gefolgt von schnellen Ausfallschritten und Kniehebern sowie Ansprinten. Auf der anderen Seite des Feldes trainieren natürlich auch die Torhüter. Am heutigen Samstag steht nur eine öffentliche Einheit auf dem Plan, am Nachmittag geht's in den Fitnessraum - ohne die Blicke Außenstehender.

Auf dem Weg zum Trainingsplatz noch einen Blick aufs tolle Panorama erhaschen. © Nico Zeißler

Das Trainerteam wartet auf die Profis, Josko Gvardiol (2.v.r.) auf seine Kollegen. © Nico Zeißler

21. Juli, 17.04 Uhr: Zweite Tageseinheit bei zunächst strahlendem Sonnenschein

Ein paar Wolken bedecken noch den Himmel, die 21 Grad Außentemperatur fühlten sich in der Sonne zunächst deutlich wärmer an, später begann es aber auch wieder zu tröpfeln. Nach kurzer Besprechung geht's mit der zweiten Einheit des Freitags los. Ein paar Spieler-Dummies stehen auch schon auf dem satten Grün. Knapp 100 Zuschauer auf den Rängen - und damit deutlich mehr als an Tag 1 - auch. Einer der Schwerpunkte am späten Nachmittag: Aufbauspiel, garniert von Boccia. Rund 90 Minuten später war der zweite Tag auch vorbei, Yussuf Poulsen ist am Freitag nicht wieder zurückgekehrt.

Die ersten Fußball-Dummies stehen bereit, gleich beginnt die zweite Tageseinheit. © Nico Zeißler

Der zweite Trainingstag ist rum. © Picture Point/Roger Petzsche

21. Juli, 13.58 Uhr: Xavi Simons will sich beweisen

Als einer der Neuzugänge drängt natürlich auch Xavi Simons in die Startelf. Der Niederländer möchte den nun freien Platz von Dominik Szoboszlai ergattern. Welchen Eindruck der 20-Jährige bislang im Trainingscamp macht, gibt es im folgenden Extra-Artikel zu lesen: Das kann RB Leipzig von seinem neuen Internet-Star erwarten.