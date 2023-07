RB Leipzig im Camp: RB-Tross mit 31 Spielern in Italien gelandet

Leipzig/Bruneck - Bundesligist RB Leipzig ist am Donnerstag im Trainingslager im italienischen Bruneck angekommen, wo die Sachsen bis zum 28. Juli bleiben werden. TAG24 ist live vor Ort dabei und hält Euch im Ticker auf dem Laufenden.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose (46) hat die Qual der Wahl. Wer ergattert sich einen der begehrten Stammplätze in seinem Team? © Picture Point / Gabor Krieg

Der Kampf um die Stammplätze ist eröffnet! Nachdem es im Sommer zahlreiche Abgänge bei den Roten Bullen gegeben hat, sind nun ein paar Stellen im Kader offen. Einige Plätze füllen sich fast von allein. So wird Nicolas Seiwald (22) mit Sicherheit den Platz von Konrad Laimer (26) ergattern, Lois Openda (23) soll irgendwie Torjäger Christopher Nkunku (25) ersetzen.

Benjamin Sesko (20), Fabio Carvalho (20), Christoph Baumgartner (23) und El Chadaille Bitshiabu (18) werden sich aber durchsetzen müssen - Trainer Marco Rose (46) freut sich auf den Konkurrenzkampf!

Schon am Donnerstag um 17 Uhr soll die erste Trainingseinheit beginnen. In den darauffolgenden Tagen stehen unter anderem die Tests gegen Udinese Calcio (25. Juli), Werder Bremen und Ipswich Town (beide 28. Juli) auf dem Plan. Naby Keita (28), ehemaliger Rasenballer und Neuzugang der Bremer, wird verletzt leider nicht mitspielen können.

Nicht mit im Trainingslager dabei sein werden Andre Silva (27), der nach seinem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel seine Reha in Madrid fortsetzt und zunächst auch Mohamed Simakan (23), der mit Frankreich an der U21-EM teilgenommen hatte und erst später in der kommenden Woche zum Team stößt.

Auch nicht mit unter der italienischen Sonne: US-Boy Caden Clark (20), der wohl verliehen werden soll, Fabrice Hartmann (22) und Frederik Jäkel (22).

Zudem befindet sich Stammkeeper Peter Gulacsi (33) nach seinem Kreuzbandriss weiter im Aufbautraining, ist aber mit der Mannschaft trotzdem in Italien dabei.