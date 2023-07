RB Leipzig im Camp: Zweiter Trainingstag rum - ohne Poulsen

Die Sachsen sind am Donnerstag nach Bruneck gereist. Im Trainingslager stehen drei Tests, unter anderem gegen Werder Bremen, auf dem Plan.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler

Leipzig/Bruneck - Bundesligist RB Leipzig ist am Donnerstag im Trainingslager im italienischen Bruneck angekommen, wo die Sachsen bis zum 28. Juli bleiben werden. TAG24 ist live vor Ort dabei und hält Euch im Ticker auf dem Laufenden.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose (46) hat die Qual der Wahl. Wer ergattert sich einen der begehrten Stammplätze in seinem Team? Die Neuen El Chadaille Bitshiabu (18, l.) und Xavi Simons (20, davor) wollen sich empfehlen. © Picture Point/Roger Petzsche Nach der ersten Einheit am Donnerstag stehen in den darauffolgenden Tagen unter anderem die Tests gegen Udinese Calcio (25. Juli), Werder Bremen und Ipswich Town (beide 28. Juli) auf dem Plan. Naby Keita (28), ehemaliger Rasenballer und Neuzugang der Bremer, wird verletzt leider nicht mitspielen können. Nicht mit im Trainingslager dabei sein werden Andre Silva (27), der nach seinem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel seine Reha in Madrid fortsetzt und zunächst auch Mohamed Simakan (23), der mit Frankreich an der U21-EM teilgenommen hatte und erst später in der kommenden Woche zum Team stößt. Auch nicht mit unter der italienischen Sonne: US-Boy Caden Clark (20), der wohl verliehen werden soll, Fabrice Hartmann (22) und Frederik Jäkel (22). RB Leipzig Das kann RB Leipzig von seinem neuen Internet-Star erwarten Zudem befindet sich Stammkeeper Peter Gulacsi (33) nach seinem Kreuzbandriss weiter im Aufbautraining, ist aber mit der Mannschaft trotzdem in Italien dabei.

21. Juli, 17.04 Uhr: Zweite Tageseinheit bei zunächst strahlendem Sonnenschein

Ein paar Wolken bedecken noch den Himmel, die 21 Grad Außentemperatur fühlten sich in der Sonne zunächst deutlich wärmer an, später begann es aber auch wieder zu tröpfeln. Nach kurzer Besprechung geht's mit der zweiten Einheit des Freitags los. Ein paar Spieler-Dummies stehen auch schon auf dem satten Grün. Knapp 100 Zuschauer auf den Rängen - und damit deutlich mehr als an Tag 1 - auch. Einer der Schwerpunkte am späten Nachmittag: Aufbauspiel, garniert von Boccia. Rund 90 Minuten später war der zweite Tag auch vorbei, Yussuf Poulsen ist am Freitag nicht wieder zurückgekehrt.

Die ersten Fußball-Dummies stehen bereit, gleich beginnt die zweite Tageseinheit. © Nico Zeißler

Der zweite Trainingstag ist rum. © Picture Point/Roger Petzsche

21. Juli, 13.58 Uhr: Xavi Simons will sich beweisen

Als einer der Neuzugänge drängt natürlich auch Xavi Simons in die Startelf. Der Niederländer möchte den nun freien Platz von Dominik Szoboszlai ergattern. Welchen Eindruck der 20-Jährige bislang im Trainingscamp macht, gibt es im folgenden Extra-Artikel zu lesen: Das kann RB Leipzig von seinem neuen Internet-Star erwarten.

21. Juli, 13.12 Uhr: Erste Einheit beendet

Kurz nach 13 Uhr hat das RB-Trainerteam die Mannschaft vom Feld geholt. Gegen 14 Uhr wird gegessen. 17 Uhr startet die zweite Einheit.

Emil Forsberg versucht, Neuzugang Christoph Baumgartner den Ball vom Fuß zu klauen. © Picture Point/Roger Petzsche

21. Juli, 12.48 Uhr: Kleinfeld-Training ohne Yussuf Poulsen

Auf einem Kleinfeld wird gerade im Fünf-gegen-Fünf gekickt. So schnell wie möglich sollen dabei Tore erzielt werden. Es geht zur Sache und heiß her. Allerdings ohne Yussuf Poulsen, der zunächst mit trainierte, nun aber nicht mehr auf dem Platz steht.

Yussuf Poulsen (r.) trainiert nicht komplett mit der Mannschaft. © Picture Point/Roger Petzsche

21. Juli, 12.35 Uhr: Max Eberl spricht in Medienrunde über aktuelle Themen

In einer Medienrunde stand Max Eberl bei vielen aktuelle Themen Rede und Antwort. Alle Aussagen im Extra-Artikel Millionen-Premiere für Eberl: Transferphase, "die ich so noch nicht erlebt habe".

21. Juli, 11.42 Uhr: Auch Max Eberl dementiert Gerüchte um Medizinchecks bei Josko Gvardiol

Bereits Marco Rose hatte am Donnerstag gesagt, dass ihm keine medizinischen Untersuchungen beim von Manchester City umworbenen Josko Gvardiol bekannt seien. Am Freitag dementierte auch Max Eberl die Gerüchte, die "nicht der Wahrheit" entsprechen. Seine weiteren Aussagen um einen möglichen Abgang des Kroaten im Extra-Artikel RB Leipzig: Eberl hofft, dass Gvardiol Medizinchecks 'nicht hinter unserem Rücken gemacht' hat.

Manchester City will ihn, Josko Gvardiol (21) würde auch gern auf die Insel. © Picture Point/Roger Petzsche

21. Juli, 11.30 Uhr: Erste Einheit an Tag 2 gestartet

Seit 11 Uhr läuft das erste Mannschaftstraining auf dem Platz im Brunecker Ortsteil Reischach. Bei 20 Grad - viel wärmer wird's auch nicht - ist der Himmel wolkenbehangen, Nebelschwaden umhüllen noch immer die malerischen Berge. Auch Max Eberl oder Co-Trainer Marco Kurth treten mal gegen den Ball.

Die Mannschaft steht seit 11 Uhr auf dem Rasen. © Nico Zeißler

Hat sich auch mal den Ball geschnappt: Max Eberl. © Picture Point/Roger Petzsche

21. Juli, 9.17 Uhr: Moin aus Südtirol

Die erste Nacht liegt hinter uns. So langsam kommt die Sonne durch und verdrängt den in den Bergen hängenden Nebel, ganz so warm wie am Donnerstag soll es aber nicht werden. Nach einer Medienrunde mit Sportgeschäftsführer Max Eberl stehen heute zwei Trainingseinheiten an.

Noch sind die imposanten Berge am Freitagmorgen von Nebel umgeben. © Nico Zeißler

20. Juli, 20.52 Uhr: Erster Trainingstag rum, Freitagvormittag geht's weiter

Die Spieler sind zurück im Hotel, genießen den ersten Abend zusammen. Freitag geht's 11 Uhr mit der nächsten Einheit weiter.

20. Juli, 20.30 Uhr: Marco Rose will Rekordtransfer Lois Openda "bisschen Ruhe geben"

Nach dem Ende des ersten Trainingstages hat sich Marco Rose positiv über die Bedingungen geäußert. "Der Platz ist gut. Mal schauen, wie er morgen da liegt. Wetter sehr angenehm, Hotel sehr gut, Essen top. Alles angerichtet für ein gutes, erfolgreiches Trainingslager", so der 46-Jährige, der sich Zugleich über die Anwesenheit von Rekordtransfer Lois Openda (23) freute. Da der Belgier die U21-EM gespielt hat, davor bei der A-Nationalmannschaft war und erst am Mittwochabend aus Belgien nach Leipzig reiste, um unbedingt von Anfang an dabei zu sein, wolle man dem "aufgeweckten, ruhigen Jungen" in Südtirol "nicht komplett reinjagen, sondern ein bisschen Ruhe geben". Einen Vergleich mit Christopher Nkunku (25) lehnte Rose ab, Openda sei "ein anderer Spielertyp. Wir erhoffen uns aber natürlich ähnlich viele Tore." Mit dabei ist auch der bislang frischeste Neuzugang Xavi Simons (20), der von PSG ausgeliehen wurde. "Wir sind froh, dass es vorm Trainingslager noch geklappt hat", lobte er das Team um Sportgeschäftsführer Max Eberl (49) und Sportdirektor Rouven Schröder (47).

Lois Openda (23) ist mit angeblich 43 Millionen Euro Ablöse der teuerste Zugang in der RB-Geschichte. © Picture Point/Roger Petzsche

Eine der Gruppen (v.l.n.r.): David Raum, Willi Orban, Timo Werner, Emil Forsberg, Christoph Baumgartner und Yussuf Poulsen. © Picture Point/Roger Petzsche

20. Juli, 19.42 Uhr: Marco Rose dementiert bevorstehenden Wechsel von Josko Gvardiol

Trainer Marco Rose (46) hat angeblich absolvierte und bevorstehende Medizinchecks von Josko Gvardiol (21) dementiert. Seine Aussagen im Extra-Artikel Heftige Gerüchte um Gvardiol-Abgang von RB Leipzig: 'Wenn es so wäre, wüsste ich es'.

Wechselt Josko Gvardiol (21) schon in diesem Sommer? © Picture Point/Roger Petzsche

20. Juli, 18.10 Uhr: Alexander Sörloth doch nicht mitgereist

Zunächst verkündeten die Roten Bullen, dass Alexander Sörloth (27) mit nach Bruneck reisen sollte. Dem war letztlich nicht so. Er ist für Vertragsgespräche mit einem anderen Klub freigestellt.

Alexander Sörloth (27) ist doch nicht mit ins Trainingslager gereist. (Archivbild) © Picture Point/Roger Petzsche

20. Juli, 17.40 Uhr: Max Eberl und Rouven Schröder auch vor Ort

Rund eine halbe Stunde nach Trainingsbeginn zeigten sich auch Sport-Geschäftsführer Max Eberl (49) und Sportdirektor Rouven Schröder (47) erstmals den etwa 50 anwesenden Zuschauern. Im Rotationssystem absolvierten die insgesamt 28 auf dem Platz anwesenden Spieler mehrere Stationen. Peter Gulacsi trainierte abseits der weiteren Torhüter bei einem Sonne-Wolken-Sprühregen-Mix individuell am Rasen.

Sportdirektor Rouven Schröder (47, l.) und Sportgeschäftsführer Max Eberl (49) waren vor Ort. © Picture Point/Roger Petzsche

Trinken darf trotz des lockeren Auftakts nicht fehlen. © Nico Zeißler

Sonne, Wolken und kurzzeitiger Sprühregen wechselten sich am Donnerstagabend ab. © Nico Zeißler

20. Juli, 17.05 Uhr: Das erste Training hat begonnen

Auf Mountainbikes kamen die Profis zum nur wenige Minuten entfernten Trainingsplatz des ASV Reischach, Co-Trainer Alexander Zickler hingegen durfte (oder musste?) joggen. Bevor Chefcoach Marco Rose sein Team pünktlich um 17 Uhr versammelte und die ersten Instruktionen weiterleitete, waren Janis Blaswich, Willi Orban, Emil Forsberg und Yussuf Poulsen die ersten Spieler, die auf dem Rasen ein bisschen kickten.

Marco Rose sprach ein paar Minuten zur teilweise neu zusammengestellten Mannschaft. © Nico Zeißler

20. Juli, 13.23 Uhr: RB Leipzig ist im Hotel angekommen

Inzwischen ist die Mannschaft am Teamquartier, dem 5-Sterne-Ressort Falkensteiner Hotel Kronplatz, angekommen. Einen wirklichen Fanansturm gab es nicht, ein paar Anhänger - darunter auch einheimische - empfingen die Kicker aber. Nach dem Check-In geht es erst einmal auf die Zimmer. Um 17 Uhr steht die erste Trainingseinheit auf dem Programm.

Bundesligist RB Leipzig ist am Teamhotel gelandet. © Nico Zeißler

Im 5-Sterne-Ressort Falkensteiner Hotel Kronplatz sind die Kicker untergebracht. © Picture Point/Roger Petzsche

Koffer geschnappt und ab ins Quartier. © RB Leipzig/motivio

Hier werden die Spieler für die nächsten Tage wohnen. © Nico Zeißler

20. Juli, 12.45 Uhr: RB Leipzig in Italien gelandet

Die Roten Bullen sind in Italien gelandet. Und die Bedingungen könnten nicht besser sein! Während es in Leipzig regnet, herrscht in Südtirol traumhaftes Wetter bei Temperaturen von 27 Grad. Am Nachmittag geht es dann das erste Mal auf den Trainingsrasen.

20. Juli, 10.35 Uhr: RB Leipzig hebt ab

Wie geplant haben sich die Roten Bullen am Donnerstagvormittag auf den Weg ins Trainingslager nach Bruneck gemacht. Gibt es keine Schwierigkeiten, steht die Mannschaft dort bereits am späten Nachmittag auf dem Rasen.

20. Juli, 8.20 Uhr: RB Leipzig gibt Kader für Trainingslager bekannt