02.08.2026 18:38 RB Leipzig im Trainingslager: Befördert ein neuer Stürmer einen Torjäger auf die Abschussliste?

RB Leipzig verbringt knapp eine Woche im österreichischen Saalfelden zur Vorbereitung auf die Saison. Das erste Training haben die Roten Bullen absolviert.

Von Michi Heymann

Saalfelden - Knapp eine Woche lang bereitet sich RB Leipzig im Trainingslager im österreichischen Saalfelden auf die kommende Saison vor. Unter anderem neun Trainingseinheiten sind geplant. Den Abschluss bildet ein Testspiel bei Leeds United. TAG24 ist für Euch in Österreich mit dabei.

Auch im Trainingslager selbst gern noch am Ball unterwegs: RB Leipzigs Trainer Martin Demichelis. © Picture Point/Roger Petzsche Mit einem 4:0 gegen Verl verabschiedeten sich die Roten Bullen am Samstag aus Leipzig. Eine Chartermaschine brachte die Rasenballer schließlich am Abend nach Österreich, wo es in ein für die Messestädter bekanntes Hotel ging. Für die Sachsen ist das Gut Brandlhof in Saalfelden nämlich kein unbekannter Ort: Bereits in der Sommervorbereitung auf die Saison 2021/22 absolvierte die Mannschaft dort ihr Trainingslager. Den Trainingslager-Ticker von TAG24 gibt es hier zum Nachlesen.

2. August, 18.38 Uhr: Frische Transfer-Gerüchte zum Abschluss des zweiten Tages

RB-Stürmer Romulo erzählte den anwesenden Journalisten nach dem Ende der ersten Trainingseinheit, dass er sich um Wechsel-Gerüchte rund um seine Person und mögliche neue Konkurrenz auf seiner Position nicht kümmert, sich stattdessen voll und ganz auf seinen Job bei den Sachsen fokussiert, wo er sich in der neuen Champions-League-Saison unter anderem den FC Barcelona und Real Madrid wünscht. "Ich bin hier glücklich und möchte nicht weg", so der Spieler. Doch die Rasenballer haben mit Fisnik Asllani (23) von der TSG Hoffenheim bereits einen starken Goalgetter in den Startlöchern, der dem Brasilianer durchaus gefährlich werden kann. Der 23-Jährige reist nicht mit den Sinsheimern ins Trainingslager. Ein klares Indiz dafür, dass es mit den Roten Bullen nun schnell gehen kann. Wenn Romulo bleibt, könnte Conrad Harder auf der Abschussliste der Leipziger stehen. Einen von beiden wird es wohl treffen. Nationalspieler Nadiem Amiri hingegen, der ebenfalls mit RB in Verbindung gebracht wurde, verkündete seinen Verbleib in Mainz bei einem Fanabend. Bei Peter Gulacsi kann es möglicherweise noch in den nächsten Stunden eine Wechselentscheidung geben. Er soll bereits auf dem Weg nach Spanien zum Medizincheck sein. Dann wäre der Weg für Ørjan Nyland frei.

Conrad Harder (m.) wirkt bislang sehr engagiert im Trainingslager. Trotzdem könnte die Zeit des Dänen bei RB Leipzig vielleicht bald vorbei sein. © RB Leipzig

2. August, 17.35 Uhr: Panorama-Training beendet

Ende Gelände, die Rasenballer haben ihre milde Trainingseinheit nach dem Testspiel am Samstag, unter anderem bestehend aus Yoga und Zielübungen mit Ball, beendet. Die Regeneration wird wohl dementsprechend am Sonntagabend etwas kürzer ausfallen. Spaß hatten die Kicker aber allemal. Besonders Brajan Gruda hatte so gar keine Lust eine der Übungen zu verlieren, war mit Abstand der lauteste auf dem Feld. Die gute Laune im Camp ist ohne Frage da. So kann es aus RB-Sicht sicherlich weitergehen.

Eher entspannt verlief die öffentliche Trainingseinheit am Sonntagnachmittag. Im Laufe der Woche wird das sicherlich etwas anders aussehen. © Picture Point / Roger Petzsche

2. August, 16.31 Uhr: Erstes Training läuft

Mit leichter Verspätung haben die Rasenballer ihre Sonntagnachmittag-Einheit in Österreich begonnen. 80 Fans, die im Rahmen der Fanreise mitreisten und 170 weitere RB-Anhänger sind beim öffentlichen Training vor Ort dabei. Allzu lang wird der Spaß auf dem Rasen aber nicht gehen. Vielleicht auch gut so, denn wettertechnisch könnte es später ungemütlich werden.

250 Fans der Roten Bullen haben sich am Sonntag die öffentliche Trainingseinheit der Sachsen angeschaut. © Picture Point/Roger Petzsche

Die Rasenballer sind zur ersten öffentlichen Einheit des Trainingslagers auf dem Rasen. Das Panorama motiviert natürlich. © TAG24

2. August, 13.07 Uhr: Vollgepackter Tag mit erstem Training für RB Leipzig

Schöne Sonne in Saalfelden, einige Fans von RB Leipzig zogen am Sonntagvormittag durch die Stadt, um mit Blick auf das Bergpanorama ein Eis zu essen. Am Nachmittag um 16 Uhr werden wohl aber alle am Gut Brandlhof beim ersten Training der Sachsen dabei sein. Lohnt sich, da im Anschluss zunächst Marcel Schäfer bei einer Talkrunde Einblicke in aktuelle Themen rund um die Roten Bullen geben wird und danach die Fans bei einem Meet & Greet die Gelegenheit haben werden, ein paar Spieler persönlich kennenzulernen. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter hält. Am frühen Abend sind wie am Samstag auch Gewitter gemeldet.

RB Leipzig hat es sich am Gut Brandlhof inzwischen gemütlich gemacht. Am Nachmittag geht es zur ersten Trainingseinheit auf den Rasen. © RB Leipzig

2. August, 7.30 Uhr: Wechsel von Peter Gulacsi steht unmittelbar bevor

Die Rasenballer absolvieren am Sonntagnachmittag um 16 Uhr das erste öffentliche Training im Trainingslager in Saalfelden. Anschließend wird es eine Talkrunde mit Marcel Schäfer und ein Meet & Greet mit der Mannschaft für die mitgereisten Fans geben. Dort nicht dabei sein wird Peter Gulacsi, der den Weg nach Österreich gar nicht erst mit angetreten ist. Sein Wechsel zum FC Villarreal scheint nur noch Formsache zu sein. Eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro plus Bonuszahlungen stehen im Raum. Sollte nicht noch etwas Unerwartetes passieren, werden die Sachsen ihrem verdienten Spieler keine Steine in den Weg legen.

Tormann Peter Gulacsi, hier noch bei einem Training zuletzt am Cottaweg, ist gar nicht erst mit nach Österreich geflogen. Sein Wechsel könnte jetzt sehr schnell über die Bühne gehen. © Picture Point / Sven Sonntag

1. August, 20.57 Uhr: Anreisetag für RB Leipzig beendet

Der Samstag ist vorüber. Testspiel in Leipzig und anschließender Flug nach Salzburg, der Anreisetag war nicht ohne. Die Roten Bullen werden den Samstag nun in Salzburg ausklingen lassen. Am Sonntagnachmittag geht es dann mit einer öffentlichen Trainingseinheit auf dem Gelände des Gut Brandlhof in Saalfelden zur Sache. Die mitgereisten Fans dürfen sich also auf einen Auftritt des Teams freuen.

Mit guter Laune im Gepäck hat RB Leipzig den Anreise-Samstag beendet. © RB Leipzig

1. August, 20 Uhr: RB Leipzig in Salzburg gelandet

Nach einem langen Tag sind die Roten Bullen mittlerweile in Österreich angekommen. Nach einem kurzen Flug landete die Maschine in Salzburg. Mit dem Bus geht es nun weiter ins Mannschaftshotel.

Ungemütliches Wetter inzwischen auch in Österreich. © RB Leipzig

1. August, 16.19 Uhr: Yan Diomande nicht mit an Bord