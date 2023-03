Wegen Streik: RB Leipzig organisiert Fan-Charter-Flug nach Manchester

Leipzig - RB Leipzig hat auf den angekündigten Warnstreik am Berliner Flughafen reagiert.

Achtung: Wenn Ihr die Charter-Alternative nutzen wollt, habt Ihr am heutigen Sonntag nur noch bis 15.30 Uhr Zeit, Euch dafür anzumelden. Schickt Thomas Herfurth vom Fanverband einfach eine Mail an: thomas.herfurth@fanverband-rbl.de , um eingeplant zu werden und weitere Infos zu erhalten.

Der Flieger soll am Montag von Leipzig aus auf die Insel abheben, allerdings kommt der Flug nur bei "voller Auslastung" zustande, teilte RB Leipzig am Sonntag mit.

Leipzig tritt am Dienstag (21 Uhr/Prime Video) in der Champions League zum Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City an. Im Hinspiel im Februar hatte das Team von Trainer Marco Rose (46) ein 1:1 erkämpft.