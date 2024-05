Und wieder macht RB Leipzig viele Millionen Euro!

Xavi Simons (21) hat ebenfalls einen Deal mit Puma, dem neuen Ausrüster der Rasenballer. © Picture Point / Gabor Krieg

Attraktiver wird der Klub durch die Deals für Spieler allemal. Xavi Simons (21) kooperiert beispielsweise selbst mit Puma, was einen möglichen Verbleib in der nächsten Saison etwas wahrscheinlicher machen dürfte.

Übrigens: Das vermeintlich neue Auswärtstrikot der Sachsen für die kommende Saison, was im Internet bereits geleakt wurde, soll tatsächlich echt sein.

Statt in Blau werden die Messestädter in der kommenden Spielzeit also in Rot unterwegs sein.

Sehr wahrscheinlich wird hingegen sein, dass das Heim-Outfit wieder weiß sein wird.