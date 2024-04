Sein Wechsel bedeutet, dass es einen großen Verlierer bei RB Leipzig geben wird!

Maarten Vandevoordt (22) ist Stammkraft bei KRC Genk. Im Sommer wechselt er zu RB Leipzig. © BRUNO FAHY / BELGA / AFP

Denn auf der Torwart-Position wird es definitiv eine große Veränderung geben. Maarten Vandevoordt (22), der schon 2022 für 10 Millionen Euro verpflichtet wurde, wird zum Team stoßen.

Der belgische Schlussmann hat inzwischen schon 158 Pflichtspiele für KRC Genk absolviert, ist absolute Stammkraft und schon lange über den Status eines Rohdiamanten hinaus.

Keiner also, der sich langfristig hinten anstellen wird. Und das hat Konsequenzen!

Aktuell hat sich Peter Gulacsi (33) seinen Platz zwischen den Pfosten bei den Roten Bullen zurückerkämpft. Das sah vor einigen Monaten noch ganz anders aus.

Sein Vertreter Janis Blaswich (32) machte einen starken Job. Wurde dafür sogar für die Deutsche Nationalelf nominiert. So jemand möchte langfristig sicherlich nicht mehr die Nummer zwei, geschweige denn die Nummer drei sein.

Einen Verlierer wird es also in jedem Fall geben, weil der junge Vandevoordt langfristig zur Nummer eins herangezüchtet werden soll. Sportchef Rouven Schröder (48) zuletzt schon vielsagend: "Fakt ist, dass wir mit den Ansprüchen der dreien in der Saison ein Thema haben werden. Das wird über den Sommer hinaus nicht klappen."