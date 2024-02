13.02.2024 22:15 4.456 RB Leipzig gegen Real Madrid im Ticker: Real geht sehenswert in Führung!

Am Dienstagabend empfängt RB Leipzig Real Madrid zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League in der Red Bull Arena. TAG24 berichtet im Liveticker.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler

Leipzig - RB Leipzig empfängt am Dienstagabend (21 Uhr/Amazon Prime) Real Madrid zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. Eine brutal schwere Aufgabe für die Sachsen. Im Oktober 2022 gewann RB Leipzig gegen Real Madrid in der heimischen Red Bull Arena mit 3:2. © PICTURE POINT / S. Sonntag Die Königlichen reisten - mit einigen Hürden - als Tabellenführer aus La Liga zu den Roten Bullen, haben am Wochenende den Zweitplatzierten FC Girona mit 4:0 an die Wand gespielt. Jetzt heißt der nächste Gegner RB. Die Rasenballer sind extrem schlecht ins neue Jahr gestartet. Das 2:0 gegen Union Berlin sorgte nur kurz für Freude, weil am vergangenen Samstag nur ein 2:2 beim FC Augsburg heraussprang. Trotzdem möchte man am Dienstag alles geben, um das große Wunder zu schaffen. RB Leipzig Champions-League-Kracher gegen Real Madrid: Nur so schafft RB Leipzig das Wunder! TAG24 ist für Euch im Liveticker am Ball! Real Madrid geht gegen RB Leipzig in Führung: Brahim Diaz trifft 49. Minute: Das 1:0 für Real Madrid! Brahim zieht von rechts nach innen, legt sich die Kugel auf den linken Schlappen und schlenzt knapp innerhalb der Box ins lange Eck. Gulacsi streckt sich vergeblich. Brahim Diaz (l.) erzielte das 1:0. © Robert Michael/dpa 46. Minute: Es geht weiter! RB jetzt von rechts von links. Und mit der ersten Ecke, die von Raum scharf reinkommt, aber von keinem Mitspieler verwertet werden kann. Halbzeit: Für uns Pressevertreter wurde die Situation zum vermeintlichen 1:0 aus der 2. Minute gerade mehrfach am Bildschirm wiederholt. Beim besten Willen ist da im Vorfeld kein Foul oder eine Behinderung von Henrichs an Lunin zu erkennen. Und Abseits scheint es auch nicht gewesen zu sein. Das wird noch zu Diskussionen führen, ganz sicher. Halbzeit! RB Leipzig ebenbürtiger Gegner für Real Madrid 45. Minute: Gelb gegen Rose! Der RB-Coach beschwert sich nach Ansicht des Unparteiischen etwas zu sehr, bekommt den gelben Karton. Kurz danach ist Halbzeit, in die Peljto beim Stand von 0:0 mit lautstarken Pfiffen geschickt wird. Rose sah Gelb wegen Meckerns. © Picture Point / Sven Sonntag 42. Minute: Glück für RB! Eine Flanke vom linken Flügel ist zu hoch für Rodrygo. Das wäre sonst wohl das 1:0 für den Rekordsieger der Champions League gewesen. Schiedsrichter Irfan Peljto bringt RB-Fans gegen sich auf! 29. Minute: Gellendes Pfeifkonzert in der Red Bull Arena! Nach einem klaren Foulspiel von Carvajal gegen Xavi muss der Niederländer behandelt werden. Der Ex-Leverkusener hingegen kommt ohne Verwarnung davon. Das klare Foul an Xavi (am Boden) hat der Schiri nicht gesehen. © Jan Woitas/dpa 25. Minute: Die erste Hälfte des ersten Durchgangs ist durch. Bislang ist die Partie ausgeglichen. Die besseren Möglichkeiten zur Führung hatten die Gastgeber hier. Aber auch Real kann immer wieder Nadelstiche nach vorn setzen und die Leipziger Hintermannschaft in Bedrängnis bringen. 10. Minute: Direkt im Gegenzug die nächste Chance für Sesko! Der Slowene wird auf Halbrechts geschickt, sein Abschluss ist aber zu zentral. Lunin wird berühmt geschossen. 9. Minute: Erste Möglichkeit jetzt auch für die Spanier! Nach Kroos-Ecke schließt Camavinga aus 18 Metern flach ab – kein Problem für Gulacsi im Kasten. RB Leipzig netzt schnell ein – Benjamin Seskos Treffer zählt nicht 2. Minute: Der Ball liegt schon im Netz! Doch Benjamin Sesko stand bei seinem Kopfball offenbar im Abseits. Das bestätigt nach dem Linienrichter auch der VAR. Es könnte aber auch um eine Behinderung von Henrichs gegen Keeper Lunin gegangen sein. RB startet hier stark rein. Bei diesem Kopfball soll Sesko (in der Luft) im Abseits gestanden haben. © Robert Michael/dpa Beeindruckende Choreo im RB-Block. © Picture Point / Sven Sonntag 20.50 Uhr: Zehn Minuten bis zum Anpfiff In zehn Minuten geht's los. Die Hymnen beider Mannschaften dröhnen aus den Lautsprechern, die Fans sind heiß. Kann losgehen! Die Fans von Real Madrid haben den Gästeblock komplett gefüllt. © Robert Michael/dpa 20.28 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer schaut zu Den Königsklassen-Kracher lässt sich auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer nicht entgehen. Er wurde auf der Tribüne neben Leipzigs Finanz-Direktor Ulrich Wolter gesichtet. Michael Kretschmer (l.) ist ebenfalls in der Red Bull Arena. © Picture Point / Sven Sonntag 20.25 Uhr: Schiedsrichter mit deutscher Erfahrung Irfan Peljto wurde von der UEFA als Unparteiischer für das Match entsendet. Er pfeift beide Teams erstmals. Der 39-jährige Serbe leitete jedoch in dieser Saison bereits Union Berlins 0:1 in der CL-Gruppenphase gegen die SSC Neapel sowie den 5:0-Heimsieg des SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus in der Europa League. 20.20 Uhr: Zwei Veränderungen bei Real Madrid 4:0 hatte Real am Wochenende gegen Verfolger Girona gewonnen. Carlo Ancelotti wechselt nach dem eindrucksvollen Sieg auf zwei Positionen. Nacho und Brahim Diaz ersetzen Lucas Vazquez und den verletzten Ex-Dortmunder Jude Bellingham. 20.15 Uhr: Eine Umstellung bei RB Leipzig Marco Rose nimmt im Vergleich zum enttäuschenden 2:2 beim FC Augsburg am Wochenende nur eine Änderung in der Startelf vor. Mohamed Simakan rückt wieder ins Team, Kevin Kampl macht für den Innenverteidiger Platz. 20.08 Uhr: Großer Andrang vor der Red Bull Arena Mehr als 40.000 Zuschauer sind bei Temperaturen um 5 Grad auf dem Weg in die Red Bull Arena. Der Mond scheint über dem Stadion, wo in einer knappen Stunde der Anpfiff ertönt. Mondschein über der Red Bull Arena. © Nico Zeißler 18.37 Uhr: RB Leipzig heizt Fans mit Video ein Noch knapp zweieinhalb Stunden bis Anpfiff! Mit einem Zusammenschnitt von früheren und emotionalen Champions-League-Spielen heizt der Bundesligist seine Fans auf das Duell mit den Madrilenen ein. 18.29 Uhr: Weltmeister Robert Pires sieht bei RB Leipzig, dass "der Wurm drin" ist Bei der Auslosung des Königsklassen-Achtelfinals hatte Robert Pires (50) den Leipzigerin durchaus Chancen gegen Real Madrid zugetraut. Insbesondere aufgrund der Verletztenmisere der Königlichen. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet, bei RB sei "der Wurm drin". Was der frühere Mittelfeldprofi des FC Arsenal noch sagt, lest Ihr in "Weltmeister gibt Prognose ab: Diese RB-Stars könnten Real Madrid schocken!"

Titelfoto: Robert Michael/dpa