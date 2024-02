RB Leipzigs Champions-League-Kracher gegen Real Madrid: Sachsen-MP Kretschmer schaut zu

Am Dienstagabend empfängt RB Leipzig Real Madrid zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League in der Red Bull Arena. TAG24 berichtet im Liveticker.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler

Leipzig - RB Leipzig empfängt am Dienstagabend (21 Uhr/Amazon Prime) Real Madrid zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. Eine brutal schwere Aufgabe für die Sachsen.

Im Oktober 2022 gewann RB Leipzig gegen Real Madrid in der heimischen Red Bull Arena mit 3:2. © PICTURE POINT / S. Sonntag Die Königlichen reisten - mit einigen Hürden - als Tabellenführer aus La Liga zu den Roten Bullen, haben am Wochenende den Zweitplatzierten FC Girona mit 4:0 an die Wand gespielt. Jetzt heißt der nächste Gegner RB. Die Rasenballer sind extrem schlecht ins neue Jahr gestartet. Das 2:0 gegen Union Berlin sorgte nur kurz für Freude, weil am vergangenen Samstag nur ein 2:2 beim FC Augsburg heraussprang. Trotzdem möchte man am Dienstag alles geben, um das große Wunder zu schaffen. RB Leipzig Champions-League-Kracher gegen Real Madrid: Nur so schafft RB Leipzig das Wunder! "Wir haben sicherlich keine Angst. Wir freuen uns auf den Gegner. Auf die Aufgabe. Auf unser Stadion. Das ist das, was wir wollen. Wofür wir die vergangene Saison und nun in der Gruppenphase hart gearbeitet haben", sagte Trainer Marco Rose (47) am Montag. Dafür kann er auf den kompletten Kader zurückgreifen. Um 21 Uhr ist Anpfiff. TAG24 ist für Euch im Liveticker dabei!

20.28 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer schaut zu

Den Königsklassen-Kracher lässt sich auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer nicht entgehen. Er wurde auf der Tribüne neben Leipzigs Finanz-Direktor Ulrich Wolter gesichtet.

Michael Kretschmer (l.) ist ebenfalls in der Red Bull Arena. © Picture Point / Sven Sonntag

20.25 Uhr: Schiedsrichter mit deutscher Erfahrung

Irfan Peljto wurde von der UEFA als Unparteiischer für das Match entsendet. Er pfeift beide Teams erstmals. Der 39-jährige Serbe leitete jedoch in dieser Saison bereits Union Berlins 0:1 in der CL-Gruppenphase gegen die SSC Neapel sowie den 5:0-Heimsieg des SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus in der Europa League.

20.20 Uhr: Zwei Veränderungen bei Real Madrid

4:0 hatte Real am Wochenende gegen Verfolger Girona gewonnen. Carlo Ancelotti wechselt nach dem eindrucksvollen Sieg auf zwei Positionen. Nacho und Brahim Diaz ersetzen Lucas Vazquez und den verletzten Ex-Dortmunder Jude Bellingham.

20.15 Uhr: Eine Umstellung bei RB Leipzig

Marco Rose nimmt im Vergleich zum enttäuschenden 2:2 beim FC Augsburg am Wochenende nur eine Änderung in der Startelf vor. Mohamed Simakan rückt wieder ins Team, Kevin Kampl macht für den Innenverteidiger Platz.

20.08 Uhr: Großer Andrang vor der Red Bull Arena

Mehr als 40.000 Zuschauer sind bei Temperaturen um 5 Grad auf dem Weg in die Red Bull Arena. Der Mond scheint über dem Stadion, wo in einer knappen Stunde der Anpfiff ertönt.

Mondschein über der Red Bull Arena. © Nico Zeißler

18.37 Uhr: RB Leipzig heizt Fans mit Video ein

Noch knapp zweieinhalb Stunden bis Anpfiff! Mit einem Zusammenschnitt von früheren und emotionalen Champions-League-Spielen heizt der Bundesligist seine Fans auf das Duell mit den Madrilenen ein.

18.29 Uhr: Weltmeister Robert Pires sieht bei RB Leipzig, dass "der Wurm drin" ist