RB Leipzigs Poulsen spricht über möglichen Abschied: "Habe nie die Fehler bei anderen gesucht"

Yussuf Poulsen (28) spielt seit 2013 bei RB Leipzig. Im kommenden Jahr endet sein Vertrag. Aktuell kommt er über eine Reservistenrolle nur schwer hinaus. © Picture Point / Gabor Krieg

Klar, dass der Däne, der bei den Rasenballern noch einen Vertrag bis 2024 hat, nicht umhinkommt, über seine Zukunft nachzudenken. Im Interview mit der "LVZ" machte der Stürmer jedoch klar, dass der sich trotz Bankplatz extrem verbunden zum Team fühlt.

"Auch wenn ich nur eingewechselt werde oder gar nicht spiele, gehöre ich zur Mannschaft, gebe alles, was in meinen Möglichkeiten liegt. Ich war immer ein Teamplayer, habe nie gehofft, dass jemand schlecht spielt oder sich verletzt, um meine eigene Position zu verbessern", so der 28-Jährige, der durch den Ausfall von Andre Silva (27) am Samstag beim DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (20 Uhr/ZDF und Sky) aber zumindest auf einen Einsatz hoffen kann.

Dass er im Moment hinter Angriffskollege Timo Werner (27) und Offensivstar Christopher Nkunku (25) zurückliegt und sich womöglich in der kommenden Spielzeit hinter Neuzugang Benjamin Sesko (20) anstellen muss, schiebt Poulsen vor allen Dingen auf seine vielen Verletzungen.

Wenn er stabil bleibt, kann er sich laut eigener Aussage ins Team zurückkämpfen. "Ich will mehr Spielzeit, sehe es ausschließlich in meiner Verantwortung, öfter zu spielen. Ein fitter Poulsen ist ein guter und brauchbarer Poulsen. Ich habe nie die Fehler bei anderen gesucht", zitiert ihn die "LVZ".