RB Leipzigs Rose über Rote Karte gegen Orban: "Hat ein bisschen den Ball berührt!"

85. Minute: Willi Orban (31, r.) senst Myron Boadu (23) um, sieht Rot. © imago/Jan Huebner

"Das Spiel hätte einen ganz anderen Verlauf nehmen können, wenn Orban wegbleibt, keine Rote Karte kriegt, [Myron] Boadu auf das Tor zuläuft und dann unter Umständen den Ausgleich macht." Worte von Bochums neuem Übungsleiter Peter Zeidler (62), der nach dem Pokalaus in Regensburg (0:1) jetzt auch mit selbigem Ergebnis bei RB Leipzig unterlag.

In der 85. Minute erreichte den von der AS Monaco ausgeliehenen Stürmer ein Pass aus dem eigenen Halbfeld. Die letzte Chance, den Niederländer auf dem Weg in Richtung Peter Gulacsi (33) zu stoppen, hatte Orban. Er setzte zur Grätsche an, senste Bochums Nummer 9 um - und kassierte von Schiedsrichter Benjamin Brand (35) ohne Widerrede den roten Karton.

"Willi musste sich opfern", sah Rose ein und nahm seinen Kapitän in Schutz, auf den er im Topspiel am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Meister Bayer Leverkusen verzichten muss.

Um die Strafe des DFB-Sportgerichts gering zu halten, schob der Coach noch einen Satz hinterher: "Wenn ich die Zeitlupen angucke, hab ich das Gefühl, Willi hat ein bisschen den Ball berührt und der Ball hat kurz die Richtung verändert."