RB-Stürmer Sesko ballert alles weg ... aber nur noch ein paar Monate?

Leipzig - Mit seinen 21 Jahren dürfte sich Benjamin Sesko in Europa schon einen Namen gemacht haben. Bei RB Leipzig trifft er aktuell wie am Schnürchen, half auch Trainer Marco Rose (48) raus aus der Krise.

"Für die Jungs ist immer wichtig, ein Gefühl dafür zu kriegen: Wann mache ich welchen Schritt in der Karriere?", sagte Rose am Dienstag. "Wo bekommt man die Möglichkeit, auch persönlich mit Aussicht auf genügend Spielzeit den nächsten Schritt gehen zu können?"

Im Sommer 2023 für 24 Millionen Euro aus Salzburg - woher auch sonst - gekommen, liegt sein Marktwert eineinhalb Jahre später laut transfermarkt.de bei 50 Millionen. Noch bis 2029 ist der Angreifer an die Sachsen gebunden. Dass er aber auch so lang bleibt, ist eher unrealistisch.

Gegen Werder Bremen ( 4:2 ) markierte er das richtungsweisende 3:1 mit einem Gewaltschuss, jubelte danach samt Teamkollegen mit dem Trikot des an der Achillessehne verletzten Benjamin Henrichs (27). Auch in den vier Pflichtspielen zuvor konnte sich der 1,95 Meter große Slowene mit einem Treffer auf die Anzeigetafel bringen.

Der Slowene scheint sich - wie hier im Training am Cottaweg - in Leipzig wohlzufühlen. © Picture Point/Roger Petzsche

Positive Beispiele für eine sinnvolle Karriereplanung seien Jude Bellingham (21) und Erling Haaland (24), die beide nach dem Zwischenschritt BVB zu Real Madrid beziehungsweise Manchester City wechselten.

Aktuell ist sich Rose sicher, dass Sesko gerade "am richtigen Fleck ist. Ich will immer mit den Besten arbeiten und werde drum kämpfen, dass wir ihn lange hier haben. Und er muss für sich entscheiden, wann für ihn der Zeitpunkt gekommen ist, wo er sagt: Okay, jetzt gehe ich zu einer Top-3-, Top-4-, Top-5-Mannschaft in Europa und versuche, mich dort durchzusetzen und einer der besten Stürmer in Europa zu werden. Aber er sollte noch ein bisschen hier bleiben."

Der "tolle Spieler mit Wahnsinns-Potenzial" kommt in 66 Pflichtspielen für die Roten Bullen bislang auf starke 30 Tore und fünf Vorlagen. In dieser Saison steht er bereits bei 15 Torbeteiligungen in 24 Partien.

"Essenziell wichtig" für junge Spieler, sich für RB Leipzig zu entscheiden und dann auch länger zu bleiben, das weiß der Coach genau, ist die jährliche Champions-League-Quali.

Aber Spieler wie Sesko seien durch Topleistung und viele Tore auch selbst dafür zuständig, dass man sich Jahr für Jahr für die Königsklasse qualifiziert. Das ist auch das große Ziel für die Rückrunde.