Supercup-Finale im Ticker: Olmo macht auch das 3:0 für RB Leipzig!

Fortsetzung des Artikels laden

21.46 Uhr: Wann kommt Harry Kane?

Bislang noch auf der Bank schmorend, könnte bald die Pflichtspiel-Premiere für Kane anstehen. Nicht ausgeschlossen, dass er die beiden durch den jungen Tel ausgelassenen Chancen eiskalt verwandelt hätte. Tuchel muss reagieren, so viel steht fest.

Harry Kane (r.) wartet wie Min-jae Kim (2.v.r.) noch auf den ersten Pflichtspiel-Einsatz. © Daniel Löb/dpa

21.36 Uhr: Halbzeit in der Allianz Arena

Kurz danach ist Halbzeit. Wahnsinnig effektiv führt RB 2:0 in der Allianz Arena, Dani Olmo traf doppelt. Die Bayern waren nach dem 0:1 spielbestimmend, verpassten aber mehrfach den Ausgleich und wurden kurz vor dem Seitenwechsel bestraft.

21.31 Uhr: Dani Olmo in Weltklasse-Manier zum 2:0!

Das kommt dann doch etwas überraschend: Dani Olmo kann in der 44. Minute zum 2:0 einschieben. Und wie! Der Spanier dreht sich im Strafraum um Gegenspieler de Ligt und trifft durch Ulreichs Hosenträger. Super starkes Tor, bitter für die pressenden Bayern.

Benjamin Henrichs (l.) gratuliert Dani Olmo zu dessen zweitem Tor. © Christof STACHE/AFP

21.21 Uhr: Supercup weiter wild, RB Leipzig defensiv gefordert

Auch wenn wie Roten Bullen nach einer halben Stunde defensiv immer mehr gefordert sind und brenzlige Situationen zu überstehen haben, sind sie durch ihre Tempodribbler bei Gegenstößen gefährlich. Mit Benjamin Pavard und Dayot Upamecano sind schon zwei Bayern-Verteidiger Gelb vorbelastet.

In einer gefährlichen Phase hat RB-Coach Marco Rose viel zu justieren. © Daniel Löb/dpa

21.14 Uhr: Mathys Tel jagt Ball übers Tor

Die Zuschauer sehen ein munteres, spannendes Match, in dem die Bayern weiter aufs 1:1 gehen. Eine Sané-Flanke von rechts ist zu hoch für Serge Gnabry (23.). Kurz darauf passt der blondierte Nationalspieler in der Box herrlich in den Rücken der Abwehr, wo Tel die Kugel per Direktabnahme übers Gehäuse schießt (24.). Vier Zeigerumdrehungen später trifft Mohamed Simakan nach einem Freistoß im Ping-Pong beinahe ins eigene Tor, der Pfosten verhindert das 1:1 (28.).

Dayot Upamecano gegen Lois Openda: Es ist ordentlich Dampf auf dem Kessel. © Daniel Löb/dpa

21.01 Uhr: Bayern drücken, Mathys Tel vergibt Riesenchance

Serge Gnabry gehört in der 10. Minute die erste Ausgleichschance, möglicherweise steht er beim Pass aber ohnehin im Abseits. In der 16. Minute wird zudem Mathys Tel nach Ballverlust von Nicolas Seiwald mustergültig bedient, scheitert mit seinem unplatzierten Schuss von der Strafraumkante aber an Janis Blaswich.

Janis Blaswich (r.) pariert gegen Bayerns Serge Gnabry. © Sven Hoppe/dpa

20.49 Uhr: RB Leipzig führt!

Nach einem Freistoß von links durch David Raum bekommen die Bayern den Ball im Sechzehner nicht geklärt. Dani Olmo bedankt sich und schiebt ins lange Eck ein - 1:0 in der 3. Minute!

Dani Olmo überwindet Sven Ulreich zum 1:0 für RB Leipzig. © Daniel Löb/dpa

20.48 Uhr: Lois Openda mit erster Offensivszene

Nach 70 Sekunden direkt mal der erste - wenn auch glücklich zustande gekommene - Angriff der Sachsen. Lois Openda, Leipzigs interner Rekord-Transfer, bekommt aber keinen Druck hinter den Ball, kein Problem für Sven Ulreich.

20.46 Uhr: Anpfiff in der Allianz Arena

Los geht's in der bayrischen Landeshauptstadt. Die in weißen Trikots und dunkelroten Hosen auflaufenden Gastgeber stoßen an, die Roten Bullen spielen in rot/blau von rechts nach links.

19.42 Uhr: Aufstellungen da - Harry Kane auf der Bank

Beim FC Bayern München sitzt Bundesliga-Rekordneuzugang Harry Kane zunächst auf der Bank. Nach dem 4:2 Testsieg gegen die AS Monaco rotiert Thomas Tuchel die Ex-Leipziger Dayot Upamecano, Joshua Kimmich sowie Matthijs de Ligt und Leroy Sané in die Startelf, in der auch Ex-Bulle Konrad Laimer steht. RB-Trainer Marco Rose bringt im Vergleich zum letzten Testspiel, einem 3:0 gegen UD Las Palmas, Nicolas Seiwald und Xavi Simons neu ins Team für Emil Forsberg und den verletzten Amadou Haidara. Neuzugang Castello Lukeba steht ebenfalls im Kader.

Neuzugang Harry Kane (r.) steht im Bayern-Kader. © Picture Point/Roger Petzsche

15.05 Uhr: Harry Kane könnte direkt spielen

Wenige Stunden nach der Verkündung der Verpflichtung von Topstürmer Harry Kane könnte der Engländer direkt für den FC Bayern auflaufen. "Ich hoffe, dass ich dort eine Rolle spielen kann", sagte er in einem vereinsinternen Video. Ein Bankplatz dürfte allerdings wahrscheinlicher sein als ein Startelfeinsatz.