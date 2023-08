Supercup-Finale im Ticker: RB Leipzig führt schnell!

Fast wäre der Supercup 2022 der einzige Titel für den FC Bayern geblieben. Ein Jahr später könnte der Rekordmeister wieder gegen RB Leipzig triumphieren.

Von Nico Zeißler

München - Beinahe wäre der Supercup-Gewinn 2022 der einzige Titel für den FC Bayern München in der Vorsaison geblieben. Doch auch ein Jahr später könnte sich der Rekordmeister - diesmal daheim - die Trophäe sichern. Wieder gegen RB Leipzig, dem nun zweifachen Pokalsieger.

Das Duell im Vorjahr ging mit 5:3 an den FC Bayern. © Picture Point/Gabor Krieg In einem rasanten Acht-Tore-Match bezwang der FCB am 30. Juli 2022 die Sachsen in der Red Bull Arena mit 5:3. Zwölfeinhalb Monate später greifen zwei neue Trainer nach dem Titel. Marco Rose (46), der im September Domenico Tedesco (38) beerbte, ist sich sicher, dass ihm und seiner runderneuten Mannschaft ein "spielfreudiger, kompakter, aggressiver und intensiver" FC Bayern erwartet. Anders als zum Ende der abgelaufenen Bundesliga-Saison, als sich die Münchner im letzten Augenblick noch die elfte Meisterschale in Folge holten und Borussia Dortmund alt aussehen ließen. RB Leipzig Marco Rose hat die Qual der Wahl: Wer steht bei RB Leipzig im Supercup in der Startelf? Möglicherweise muss sich Gvardiol-Nachfolger Castello Lukeba (20) schon am Samstag gegen Kaugummi-Megatransfer Harry Kane (30) auszeichnen. Beide sind seit Freitag bei ihren neuen Klubs, sitzen beide zunächst auf der Bank. Über die Entwicklungen vor und während des Duells der beiden erfolgreichsten deutschen Teams der Saison 2022/23 halten wir Euch hier im Ticker auf dem Laufenden.

21.01 Uhr: Bayern drücken, Mathys Tel vergibt Riesenchance

Serge Gnabry gehörte in der 10. Minute die erste Ausgleichschance, möglicherweise stand er beim Pass aber ohnehin im Abseits. In der 16. Minute wurde zudem Mathys Tel mustergültig bedient, scheiterte mit seinem unplatzierten Schuss von der Strafraumkante aber an Janis Blaswich.

Dayot Upamecano gegen Lois Openda: Es ist ordentlich Dampf auf dem Kessel. © Daniel Löb/dpa

20.49 Uhr: RB Leipzig führt!

Nach einem Freistoß von links durch David Raum bekommen die Bayern den Ball im Sechzehner nicht geklärt. Dani Olmo bedankt sich und schiebt ins lange Eck ein - 1:0 in der 3. Minute!

Dani Olmo überwindet Sven Ulreich zum 1:0 für RB Leipzig. © Daniel Löb/dpa

20.48 Uhr: Lois Openda mit erster Offensivszene

Nach 70 Sekunden direkt mal der erste - wenn auch glücklich zustande gekommene - Angriff der Sachsen. Lois Openda, Leipzigs interner Rekord-Transfer, bekommt aber keinen Druck hinter den Ball, kein Problem für Sven Ulreich.

20.46 Uhr: Anpfiff in der Allianz Arena

Los geht's in der bayrischen Landeshauptstadt. Die in weißen Trikots und dunkelroten Hosen auflaufenden Gastgeber stoßen an, die Roten Bullen spielen in rot/blau von rechts nach links.

19.42 Uhr: Aufstellungen da - Harry Kane auf der Bank

Beim FC Bayern München sitzt Bundesliga-Rekordneuzugang Harry Kane zunächst auf der Bank. Nach dem 4:2 Testsieg gegen die AS Monaco rotiert Thomas Tuchel die Ex-Leipziger Dayot Upamecano, Joshua Kimmich sowie Matthijs de Ligt und Leroy Sané in die Startelf, in der auch Ex-Bulle Konrad Laimer steht. RB-Trainer Marco Rose bringt im Vergleich zum letzten Testspiel, einem 3:0 gegen UD Las Palmas, Nicolas Seiwald und Xavi Simons neu ins Team für Emil Forsberg und den verletzten Amadou Haidara. Neuzugang Castello Lukeba steht ebenfalls im Kader.

Neuzugang Harry Kane (r.) steht im Bayern-Kader. © Picture Point/Roger Petzsche

15.05 Uhr: Harry Kane könnte direkt spielen

Wenige Stunden nach der Verkündung der Verpflichtung von Topstürmer Harry Kane könnte der Engländer direkt für den FC Bayern auflaufen. "Ich hoffe, dass ich dort eine Rolle spielen kann", sagte er in einem vereinsinternen Video. Ein Bankplatz dürfte allerdings wahrscheinlicher sein als ein Startelfeinsatz.

RB Leipzig gegen einen FC Bayern München, der sein Selbstverständnis zurück will