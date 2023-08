Supercup-Finale im Ticker: Gibt's zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig wieder ein Torfestival?

München - Beinahe wäre der Supercup-Gewinn 2022 der einzige Titel für den FC Bayern München in der Vorsaison geblieben. Doch auch ein Jahr später könnte sich der Rekordmeister - diesmal daheim - die Trophäe sichern. Wieder gegen RB Leipzig , dem nun zweifachen Pokalsieger.

Das Duell im Vorjahr ging mit 5:3 an den FC Bayern. © Picture Point/Gabor Krieg

In einem rasanten Acht-Tore-Match bezwang der FCB am 30. Juli 2022 die Sachsen in der Red Bull Arena mit 5:3. Zwölfeinhalb Monate später greifen zwei neue Trainer nach dem Titel.

Marco Rose (46), der im September Domenico Tedesco (38) beerbte, ist sich sicher, dass ihm und seiner runderneuten Mannschaft ein "spielfreudiger, kompakter, aggressiver und intensiver" FC Bayern erwartet.

Anders als zum Ende der abgelaufenen Bundesliga-Saison, als sich die Münchner im letzten Augenblick noch die elfte Meisterschale in Folge holten und Borussia Dortmund alt aussehen ließen.

Möglicherweise muss sich Gvardiol-Nachfolger Castello Lukeba (20) schon am Samstag gegen Kaugummi-Megatransfer Harry Kane (30) auszeichnen. Beide sind seit Freitag bei ihren neuen Klubs, beide könnten erstmals im noch ungewohnten Trikot auflaufen.

Über die Entwicklungen vor und während des Duells der beiden erfolgreichsten deutschen Teams der Saison 2022/23 halten wir Euch hier im Ticker auf dem Laufenden.